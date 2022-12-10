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Египет заинтересован в белорусских разработках по воде
Разработки белорусских компаний, разработки Национальной академии наук в области водоподготовки, в области очистки воды вызывают большой интерес в Египте как со стороны частного бизнеса, так и со стороны государственных структур. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев в эксклюзивном интервью программе "Панорама".
По его словам, в последние годы важными становятся вопросы продовольственной безопасности. И египтяне однозначно заинтересованы не только в нашей продукции, но они заинтересованы и в наших технологиях в области сельского хозяйства, в области поддержки сельского хозяйства.
Египтяне хорошо знают, что в Беларуси есть хорошие технологии по выращиванию картофеля, хорошие технологии в области семеноводства. Египтяне заинтересованы в наших семенах. Мы готовы с ними работать не только по поставкам, но и по совместным разработкам. Эти направления остаются важными и перспективными.
Рынок Египта не по всем товарам является самообеспеченным. "Мы можем предложить наши высококачественные товары, мы можем предложить нашу молочную продукцию, нашу мясную продукцию, растительные масла. Все это вызывает большой интерес.
Участие в выставке Food Africa 2022, на которой много иностранных участников и потенциальных клиентов, Сергей Терентьев считает очень правильным. "Первый раз мы участвуем настолько активно и настолько широко в выставке. Думаю, что это будет успешное участие. Оно позволит нам значительно увеличить сотрудничество с египтянами в сфере продовольствия, в сфере торговли, в сфере производства продуктов питания", - подчеркнул он.
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