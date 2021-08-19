Его картины не вписывались ни в один жанр, и он создал свой - художник О. Орлов - гость программы "Скажинемолчи"

Во время общественно-политических событий прошлого года в Беларуси большинству представителей бчб-взглядов при помощи НЛП-технологий загрузили определенные убеждения, через которые пытались разрушить страну. Такое мнение высказал гость программы "Скажинемолчи" - художник и рок-музыкант Олег Орлов. Он реставрирует иконы и исполняет готический рок, коллекционирует Исачева и состоит в Либерально-демократической партии Беларуси. Его жизнь окутана мистикой, после клинической смерти в юношеском возрасте Олег Орлов стал видеть образы, которые теперь воплощает на холсте. Его картины не вписывались ни в один жанр, и он создал свой.



Олег Орлов - художник, рок-музыкант:

До августовских событий прошлого года я был абсолютно, скажем так, не то, что вне политики - я наблюдал, смотрел, делал свои какие-то выводы, но всегда во мне присутствовала такая железная, четкая уверенность в том, что государство должно быть сильным и что все люди, которые находятся, являются гражданами этого государства, должны понимать, что государство - это как семья. И это определенная в энергетическом плане пирамида, у которой есть верхушка, есть середина, есть много-много разных частей и кирпичиков. И когда начали происходить эти события, мне стало реально больно за то, что прекрасная страна может быть внезапно просто реально порвана на куски и исчезнет. Вот если бы здесь произошло то, что здесь хотели сделать, она бы просто исчезла как энергетический объект, в котором сосредоточено столько всего прекрасного, хорошего -леса, поля, небо, люди, отношения, взгляды и какое-то было единение. Это добрый народ. Я сам русский человек, но я всю свою сознательную жизнь живу здесь.

