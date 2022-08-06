Егоров: За 7 месяцев Банк развития выдал белорусскому бизнесу более 1 млрд рублей кредитных средств

Рынок высвободился, мы своими товарами можем заместить тех игроков, которые ушли с российского рынка. Но значительная часть товаропотока увеличивается в КНР. И здесь два фактора. Первый - это товары, которые мы туда поставляем, второе - это ж/д транспорт, это услуги, которые мы тоже наращиваем. И третье направление - это дальняя дуга. Действительно, поставки надо увеличивать. Если говорить по нашим инструментам, мы видим, что примерно 90 % предэкспортных кредитов идет на РФ. Это очевидно, это просто, но необходимо использовать этот инструмент и для других стран, для стран дальней дуги, где действительно белорусская продукция будет востребована и на отдельных рынках маржинальность будет даже выше, чем в Китае и в России.

Александр Егоров, председатель правления Банка развития Беларуси