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Егоров: За 7 месяцев Банк развития выдал белорусскому бизнесу более 1 млрд рублей кредитных средств
Более 1 миллиарда рублей кредитных средств на поддержку экспортеров. Такую сумму за 7 месяцев Банк развития выдал белорусскому бизнесу, в чьих интересах продажи на внешний контур. (Рост практически на треть). Об этом в интервью рассказал председатель правления Банка развития Александр Егоров. По его словам, белорусский бизнес стал гораздо активнее. В связи с санкционными ограничениями, экспортные отгрузки диверсифицируются. Так, значительная часть товаропотока переориентировалась на российский рынок.
Рынок высвободился, мы своими товарами можем заместить тех игроков, которые ушли с российского рынка. Но значительная часть товаропотока увеличивается в КНР. И здесь два фактора. Первый - это товары, которые мы туда поставляем, второе - это ж/д транспорт, это услуги, которые мы тоже наращиваем. И третье направление - это дальняя дуга. Действительно, поставки надо увеличивать. Если говорить по нашим инструментам, мы видим, что примерно 90 % предэкспортных кредитов идет на РФ. Это очевидно, это просто, но необходимо использовать этот инструмент и для других стран, для стран дальней дуги, где действительно белорусская продукция будет востребована и на отдельных рынках маржинальность будет даже выше, чем в Китае и в России.
Как получить финансовую поддержку от Банка развития? Какие отрасли сейчас в приоритете и может ли на кредитные средства рассчитывать малый бизнес? Смотрите интервью с главой Банка развития завтра в "Главном эфире".
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