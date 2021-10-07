ЕГУ: кто финансирует, кого готовит и почему студенты протестуют против руководства?

Зачем вести открытые боевые действия, вкладывать миллиарды в модернизацию военного сектора, если выгоднее применить "мягкую силу"? Она имеет более длительное действие - на поколения вперед. Так покорение народа будет незаметным, эффективным и практически необратимым.

Хочешь победить врага - воспитай его детей. Это восточная мудрость. Фраза избитая, но актуальная. Спустя год после поствыборных событий она становится более понятной. Зачем вести открытые боевые действия, вкладывать миллиарды в модернизацию военного сектора, если выгоднее применить "мягкую силу"? Это не дешевле поддержки боевого потенциала, но имеет действие более длительное - на поколения вперед. Так покорение народа становится практически необратимым.



Как пример - ментальные следы "усходніх крэсаў". Мы урок как бы прошли, но, как показывает практика, усвоили не очень хорошо. Потому что в 90-х не рассмотрели под призмой передового образования тесного взаимодействия с западным комьюнити формирование антибелорусской повестки. Я про Европейский гуманитарный университет. Вложены огромные деньги и США, и Евросоюза, чтобы студенты хорошенько так пропитались глобалистскими идеями Запада, а потом, забывшись, готовы были броситься на амбразуру. Де юре университет закрыли на территории Беларуси, де факто ситуация обстоит гораздо сложнее. 67 % выпускников везут знаменитую западную "демократию" на родину. Но вы не понимаете, ведь это другое. А с вами я, Ксения Лебедева.



Европейский гуманитарный университет в Беларуси появился в 1992-м, зачат был в Вене - во время консультаций в секретариате ООН при активном участии Айрин Мелуп, ветерана этой организации. Работала она в секторе предупреждения преступности департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. В одном из своих интервью Washington Post она сказала:





Такая многозначительная фраза, благодаря которой в том числе и появился ЕГУ. После, как указано на сайте университета, "к инициаторам проекта присоединились в качестве учредителей Министерства образования и культуры, Академия наук, Мингорисполком, ряд крупных деятелей науки и культуры страны. Бизнес на начальном этапе тоже оказал поддержку становлению университета". На поверхности - все во благо, а вот подноготная - это темный венский лес.



ЕГУ должен был бы стать первым университетом в Беларуси, созданным по образцу западных колледжей и университетов, основанным на фундаментальном изучении гуманитарных и социальных наук. Для этого, нужно сказать, прилагалось много усилий. С точки зрения и кадров, и обеспечения. Университет стал экспериментальной площадкой по согласованию образовательных систем Беларуси и Евросоюза. Здесь апробировалась европейская модель образования в течение 11 лет. Но что пошло не так?

Очень длинный список несоответствий! Так что кричать, что ЕГУ - белорусский университет в изгнании, что аккредитации его лишили ни за что, странно. В 2005-м ЕГУ по согласованию с властями Литвы продолжил работу в Вильнюсе. Через год получил статус Литовского университета, но! здесь 95 % студентов - белорусы. Такой вот белорусский уголок в белорусском Вильнюсе. Согласно внутренней статистике, 67 % выпускников возвращается на родину. Вот и считайте, если с 1992 года их почти 3 800. Интересна официальная позиция учреждения.

Так вы бы не носили обиду в себе столько лет, а то вон во что все вылилось - в массовые задержания ваших студентов на минских улицах. Вы бы покаялись, перестали заниматься антибелорусской пропагандой, приняли бы условия работы в Беларуси - смотри, да и наладилось бы все. Но это же не то пальто. Проще строить из себя обиженку и продолжать косить гранты и готовить "смертников" за границей, где этому способствует литовский режим, а деньги поступают из разного рода соросовских фондов.

Факт Для вас белорусская молодежь - это лишь материал.

Университет, кстати, и в Вильнюсе больше известен не достижениями в образовании и академическими свободами, сколько скандалами.





Это бывший ректор ЕГУ Гарри Дэвид Поллик. До этого заведения он был четыре раза успешным ректором со сбалансированным бюджетом. Под этим стоит понимать, что некоторые учебные заведения не выдержали "баланса" и стали банкротами. А Поллик благополучно перешагнул на новую ступень материального развития. В 2013 году этой ступенью стал Европейский гуманитарный университет.



До прихода сюда профессор запятнал себя "сбалансированным" бюджетом, но это для ЕГУ не помеха - ему назначили оклад в размере 5 % бюджета заведения (без малого 230 тысяч евро в год). По меркам его коллег, зарплата стала самой высокой в академическом секторе Восточной Европы.

Огласку тамошние не любят, поэтому после того, как информация о зарплате Поллика просочилась, ее значительно подрезали. Так сказать, затерли следы.

Но в 2017 году после ухода из ЕГУ Гарри Дэвид Поллик продает в 30 милях от столицы штата Колорадоособняк. Цена почти 2 миллиона долларов.





Для понимания: в копилку ЕГУ доноры регулярно перечисляли деньги - Шведское агентство международного развивающего сотрудничества, американские НКО "Друзья ЕГУ" и Глобальная организация по развитию и образованию, а также Национальный фонд демократии.

Этот частный некоммерческий фонд занимается укреплением "демократических" институтов во всем мире. И конечно, не пожалело денег правительство Литвы и некоторые немецкие и датские фонды. Как-то так! Вроде никого не забыла.



Факт В 2015-2016 годах правительства Норвегии, Финляндии и Дании, а также Северный совет - координатор между парламентами стран Северной Европы отказались финансировать ЕГУ в связи со скандалом вокруг ненадлежащего распределения донорской помощи.

Для понимания: вот вам суммы, которые вкладывал и, несмотря на скандалы, частично продолжает вкладывать Евросоюз в образование малой части белорусов за рубежом.

С 2008 года Северный совет выделил ЕГУ 4,5 млн евро, Норвегия - 3,5 млн, Швеция - 2,3 млн, Финляндия - 1,1 млн, Дания - 0,6 млн евро из налогов своих граждан.

Тихановская, кстати, во время своего визита в Вашингтон просила всего полмиллиона евро в год на финансирование работы Европейского гуманитарного университета. Но это, наверно, без откатов ректору и другим посредникам. Решила сэкономить.

Здесь стоит сказать, что всем университетам, что не проходят проверку в Беларуси, им дается второй шанс (это касается не только коммерческих, но и государственных) - исправив недочеты, они продолжают работу. А при наличии такого финансирования, как у Европейского гуманитарного, можно было не только лучшие кадры привлечь, но и стадион свой построить с общежитием. И работу вывести на высокую степень окупаемости. Но, по-видимому, задачи стояли другие.

Что еще интересно:

ректор и инициатор создания ЕГУ Анатолий Михайлов

большую часть своего времени проводил за границей. И даже во время аттестации университета в Беларусь не приехал. При этом он первый гражданин Беларуси, удостоенный медали Гете - награда является официальным орденом ФРГ. Есть у него и "демократическая" премия американского фонда имени Иона Рациу. Ее основатель - румынский политэмигрант, ярый борец против коммунистического режима. Вроде бы премия и премия, а как капнешь, так и орден не просто так, и недовольные эмигранты из США замешены.

Еще интересный факт из жизни вуза: три года назад на встрече выпускников в Вильнюсе был руководитель службы коммуникации университета, тоже выходец из ЕГУ.

Это, кстати, онжаловался на то, что Александр Григорьевич прикрыл гнездо "демократии" в белорусской столице. Так вот, встреча была неформальная, но активно обсуждалась ситуация - литовский Центр оценки качества обучения забраковал образовательные процессы и систему менеджмента гуманитарного университета. При этом выпускник и сотрудник ЕГУ с уверенностью говорил, что переживать нечего, университет не закроют.

Однако даже оппозиция в Беларуси к этому учреждению уже давно относится с презрением.

Интересно не только содержание статьи, но и реакция читателей:

Бунтуют периодически и сами студенты против установившейся власти в университете. В последний раз это вылилось в СМИ в 2019 году, когда в ЕГУ подняли цену на обучение без предупреждения войны.

Кстати, связано это может быть в том числе и с языковым барьером: знание литовского для преподавателей вузов в стране обязательно. И преподавание на нем тоже. Видимо, не все смогли осилить. Но это лишь предположение. Как и предположение, что увольнения по политическим мотивам тоже существуют.

Президент студенческого представительства ЕГУ Тимофей Мисюкевич обеспокоен положением студентов университета.

И теперь он рассказывает финскому изданию, что недавно защитил диссертацию и подал документы в Нью-Йоркский колледж, мечтает работать в зарубежной организации, которая сотрудничает со странами Восточной Европы.

Т. Мисюкевич, президент студенческого представительства ЕГУ:

Чтобы, наверно, продолжить сажать белорусских студентов ЕГУ.

Среди студентов, которыми сегодня гордится ЕГУ, кстати, достаточно активистов противостояния. Их имена сегодня не буду называть. Но личности достаточно интересные и для психоанализа, и для анализа силовых структур.

Склонение к действиям под дулом автомата всегда имеет риск, что этот автомат могут вырвать из рук и направить против тебя.

Ведь можно просто воспитать чужих детей. И все сделать их руками и получить вот это.

Но что вы, нам, наверное, этого не понять, ведь это совсем другое.