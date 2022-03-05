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Екатерина Арапова: Задача России и Беларуси - диверсификация структуры собственной экономики
Какими будут дальнейшие решения России и Беларуси, которые оказались под сильным санкционным давлением? Во-первых, необходимо трезво оценивать ситуацию, во-вторых, даже независимо от судьбы "Северного потока - 2",который США лоббируют окончательно закрыть, Россия еще долгое время будет оставаться поставщиком энергоресурсов в Европу. Это все прекрасно понимают.
Безусловно, Европа будет пытаться диверсифицироваться. Но это непросто и небыстро. И нашим странам в рамках Союзного государстватоже надо расширять возможности наших экономик. Такое мнение высказала директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.
Екатерина Арапова, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России:
Пока наша ключевая задача - продолжать идти по пути диверсификации структуры собственной экономики. Максимальное импортозамещение - с одной стороны, максимальная диверсификация структуры экономики - с другой стороны. Потому что сейчас внешнеполитические, внешнеэкономические контуры во многом закрыты. Дело даже не только и не столько в том, какие принимаются официальные решения, что декларируется на бумаге, вопрос в том, как это воспринимают рынки. Потому что официальные сигналы и паника среди компаний, бизнес-структур - это совершенно разные вещи. Поэтому риски высокие, но тем не менее нам нужно продолжать продвигать уже установившуюся линию импортозамещения, задействования ресурса ЕАЭС и максимальная диверсификация по возможности.
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