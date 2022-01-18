Екатерина Дулова - гость программы "Скажинемолчи"

Какие изменения и премьеры грядут в репертуарной политике Большого театра? Планы по развитию театрального искусства проанонсировала его новый гендиректор. В программе "Скажинемолчи" Екатерина Дулова поделилась и стратегиями по выработке новых механизмов финансирования для выхода театра на самоокупаемость.



В студии "Скажи не молчи" член Конституционной комиссии поделилась своим мнением об изменениях и дополнениях, которые затронут главный закон страны. Полную версию интервью с Екатериной Дуловой ищите на сайте Белтелерадиокомпании. Все выпуски "Скажинемолчи" доступны к просмотру и в YouTube. Оставлять комментарии и задавать свои вопросы можно также в телеграм-канале проекта.