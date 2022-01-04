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Екатерина Дулова - новый гендиректор Большого театра Беларуси
Новое назначение в Большом театре Беларуси: генеральным директором стала экс-ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова. Она стала первой леди в такой должности в истории статусного театра нашей страны. Сегодня нового руководителя коллективу представил министр культуры Беларуси. У артистов сегодня первый рабочий день после новогодних праздников, поэтому собрался основной творческий костяк. До назначения Екатерина Дулова 11 лет возглавляла ведущий творческий вуз страны - накопленный опыт управленца станет подспорьем. Доктор искусствоведения, профессор, председатель совета спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи прошла путь от преподавателя до ректора БГАМ. Сенатор также входит в состав комиссии по обновлению Конституции Беларуси.
Поиск новых механизмов и форм заработка - задача номер один
Вместе с вручением удостоверения гендиректора перед Екатериной Дуловой поставили и новые задачи. Они касаются экономических вопросов жизни Большого - их надо проанализировать и простимулировать с тем, чтобы в перспективе выйти на самоокупаемость. Если не стопроцентно, то, как минимум, на паритетных началах. Пока такая возможность есть только у 22 учреждений из 28 в стране. Нужны новые механизмы и способы заработка.
Ведь мы не закладываем в это понятие общую схему затрат любого учреждения: капитальные ремонты, текущие ремонты, коммунальные услуги и так далее. Но выйти на паритетные условия финансирования по отдельным направлениям, имея в виду заработную плату артистического персонала, художественного персонала, выйти на финансирование по такой схеме всех постановок. Дальше выплата гонораров за авторские права, также оплата по договорам подряда - на наш взгляд данная позиция позволит более активно участвовать самим работникам в процессе театральной деятельности.
Последние два года обострили целый ряд серьезнейших вещей. Оказывается, что-то может вносить коррективы - не только плохая или хорошая работа театра, а вдруг происходят события, которые уводят зрителя отсюда, перестают приходить сюда средства, возникают обстоятельства, которые надо решать, помогать людям.Заработная плата, привлечение серьезных средств с тем, что театр имеет такие возможности. Просто надо думать о том, как будет складываться это большое целое, которое поможет действительно нашим артистам, нашим выдающимся деятелям музыкального театрального искусства предстать перед нами в наилучшем виде.
Большой театр Беларуси всегда был и остается примером служения сцене. Сегодня в коллективе сотни штатных сотрудников - музыкантов, дирижеров, танцоров, солистов оперы и хора - они создают историю уже 89-й сезон. Впереди новые премьеры и постановки.
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