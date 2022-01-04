Екатерина Дулова - новый гендиректор Большого театра Беларуси

Последние два года обострили целый ряд серьезнейших вещей. Оказывается, что-то может вносить коррективы - не только плохая или хорошая работа театра, а вдруг происходят события, которые уводят зрителя отсюда, перестают приходить сюда средства, возникают обстоятельства, которые надо решать, помогать людям.Заработная плата, привлечение серьезных средств с тем, что театр имеет такие возможности. Просто надо думать о том, как будет складываться это большое целое, которое поможет действительно нашим артистам, нашим выдающимся деятелям музыкального театрального искусства предстать перед нами в наилучшем виде.

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси