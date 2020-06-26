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Екатерина Дулова: Поддержка талантов - одно из достижений суверенной Беларуси

Екатерина Дулова: Поддержка талантов - одно из достижений суверенной Беларуси

"Если говорить о системе художественного образования, в частности, музыкального, то одно из самых серьезных наших преимуществ сегодня в том, что эта система в принципе сохранена. Несмотря на то что все эти годы постоянно происходило серьезное, не всегда конструктивное вмешательство в эту систему с разных сторон, в Беларуси, мне кажется, она выстроена в том виде, в каком она максимально целесообразна".

БелТА

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