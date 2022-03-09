Галкина высказалась в соцсетях в адрес тех, кто повлиял на отстранение нашей паралимпийской сборной от соревнований в Пекине

Уважаемые спортсмены, которые записали собственноручно обращение президенту МОК Томасу Баху, а также подписали петицию об отстранении белорусских и российских спортсменов с международных стартов и паралимпийцев с зимних Игр. Хочу пару слов вам сказать. Любая война в любом случае закончится, мы все в скором времени увидимся, несмотря на то, что вы постарались отстранить нас от соревнований. Судя по вашим высказываниям в социальных сетях, у вас есть очень высокие знания в политике, истории, дипломатии и военных делах. Вы также, судя по всему, владеете стопроцентной достоверной информацией. Соответственно вы также должны знать, о чем трактует олимпийская хартия, о том, что спорт всегда вне политики. Скажу за наш вид спорта. Всем нам известны, какие ведущие страны в художественной гимнастике. Убрать так своих конкурентов? Тогда это не показывает вас с сильной стороны. От того, что вы уже сделали, слабее мы не будем.

Екатерина Галкина