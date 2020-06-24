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Екатерина Карстен: Все сломать и пытаться построить заново - путь в никуда
"Мне кажется очень странным и непонятным, когда некоторые набрасываются на спортсменов и тренеров, которые высказались в поддержку государства и Президента. Людей просто заклевали. Я, правда, всегда старалась не следить за тем, какую реакцию вызывают мои слова. Даже комментарии не читаю. Хотя при этом не согласна, что спортсмен должен говорить только о спорте. В конце концов, атлеты тоже люди со своими взглядами на разные вопросы. Они много всего видели, выстраивают свое мнение. Я, например, успела немало пожить и потренироваться и в Беларуси, и в Германии, и могу уверенно сказать, что в Беларуси очень много делается и для жизни, и для спорта - грех жаловаться. Кстати, так считал и мой тренер-немец, успевший достаточно обстоятельно изучить здешний уклад жизни и условия для работы. Да, есть моменты, которые стоило бы исправить и улучшить. Но все сломать и пытаться построить заново - путь в никуда".
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