"Эх, завидую": Николай Фоменко восхитился Беларусью и ее людьми

Чего точно не скажешь о белорусских регионах: "Заехал - а там дыра". Заслуженный артист России Николай Фоменко поделился наблюдениями о Беларуси эксклюзивно с "Первым информационным".

Почему именно науке грозит искусственный интеллект и стоит ли верить фразе "я не смотрю телевизор". Своим мнением поделился актер, музыкант, журналист и мастер спорта международного класса.

Николай Фоменко приехал в Минск презентовать хоккейное драмеди "Седьмой игрок"

В этой спортивной сфере, как и в других, решают не столько деньги, сколько человеческий фактор. Это сильная сторона и белорусской экономики.

Николай Фоменко, заслуженный артист России: "Есть масса всего сейчас, здесь, сегодня, что вы делаете, производите, создаете: начиная от ресторанов и заканчивая там легкой промышленностью, мебелью, чем угодно. Понимаете, когда мы попали в сегодняшнюю ситуацию, я имею в виду Российскую Федерацию - Беларусь нам протянула руку помощи. Я очень рад, что белорусы поступают подобным образом и гордятся своей страной. Своей страной нужно гордиться, когда ты что-то делаешь, понимаете, внутри своей страны. И это видно, и очень точно все сориентировано, и настроено куда надо. Эх, завидую".

Что было не так с игрой "Динамо-Минск" - "Металлург"? И как вернуть популярность нашей национальной киностудии? "Актуальное интервью" с Николаем Фоменко смотрите сегодня в эфире "Первого информационного" в 9.45.