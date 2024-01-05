Ехал по навигатору и провалился под лед: в Минском районе спасатели вытащили авто из озера

Водитель ехал по навигатору и провалился под лед. В Минском районе спасатели вытаскивали автомобиль из озера.

В Хатежино водитель не уследил за дорогой, в результате "Фольксваген" съехал на водную гладь и провалился под лед. Доставать водителя вместе с авто пришлось спасателям.