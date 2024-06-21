Эхо войны: церемония захоронения останков 742 жертв Великой Отечественной прошла в Минске

Эхо войны отзывается и через восемь десятилетий. Останки 742 жертв Великой Отечественной сегодня были преданы земле в районе Уручье в Минске. Это печальные находки 52-го поискового батальона, который вместе с прокуратурой реализует расследование по делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Поисковая работа в рамках этого дела ведется с 2021 года. Во время расследования только в Минском районе нашли упокоение 740 жертв немецко-фашистского нашествия - их похоронили в районе Копища. Сегодня же останки еще 742 человек похоронили возле обелиска погибшим военнопленным и гражданским лицам. Церемония прошла под залпы ружей и молитвы представителей разных конфессий.