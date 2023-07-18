Экипаж команды "МАЗ-СПОРТавто" после триумфального ралли вернулся в Беларусь

Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" после триумфального ралли вернулась на родину. По итогам рейда "Шелковый путь"наш экипаж впервые в истории поднял над головой главный трофей, а лучшим грузовым автомобилем мира стал грузовик белорусского производства!

Позади огромный труд длиной в десятилетие, постоянное движение вперед и вера в выбранный путь.

Андрей Козлов -о воле к победе и феномене белорусского спортивного автопрома. Пришло время познакомиться ближе с этими богатырями мирового автоспорта. Трио из белорусского автомобильного ларца, где все работает единым механизмом. Андрей - механик, то есть доктор нашего МАЗа. Не мечтал об автоспорте, но талантливый человек всегда найдет применение своему труду.



Павел Гаранин - штурман. То есть глаза и разум главного пилота. Путь Гаранина к большой победе оказался тернистым. Но игра стоила свеч.

В отличие от многих других спортсменов, мы являемся работниками завода и ежедневно с 8:00 до 16:30 находимся на заводе. Одним из ключевых факторов явилось то, что в столь непростое время, время изоляции спортсменов, нам как команде удалось сохранить мотивацию на том же уровне. Сергей Вязович, капитан команды "МАЗ-СПОРТавто"

Главные конкуренты в мире для конюшни МАЗ СПОРТавто всегда были грузовики КАМАЗ, которые, как известно, грязи не боятся. И пусть мы пока с ними без ралли "Дакар", но соперник подошел к гонке "Шелковый путь" предельно мотивированным, а там легенды автоспорта у руля - будь то экипаж Каргинова или Николаева.



Старт в Казани и впереди несколько этапов с тяжелейшими спецучастками. МАЗ прошел каждый ровно, сохраняя удивительную концентрацию, и в генеральной классификации финишировал на вершине, впервые выиграв ралли-рейд "Шелковый путь".





С каждым этапом белорусы все пристальнее следили за успехами команды. С победой экипаж "МАЗ-СПОРТавто" поздравил Президент Беларуси. Тем было очень приятно.

Представлять Минский автомобильный завод на такого уровня соревнованиях - большая честь для нас. Сергей Вязович, капитан команды "МАЗ-СПОРТавто"