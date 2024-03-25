3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Экипаж корабля "Союз МС-25" перешел на МКС
Первая женщина суверенной Беларуси в космосе. За историческим полетом на МКС двое суток следила вся страна. Марину Василевскую в основной экипаж выбрали из нескольких тысяч претендентов. Вместе с ней с научной миссией на Международную космическую станцию прибыли командир и уроженец нашей страны Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.
К этому моменту на МКС уже открыли люки между космическим кораблем "Союз МС-25" и российским сегментом станции. После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией Центр управления полетами в 20:26 по минскому времени позволил космонавтам открыть переходной люк со станции на корабль. Затем экипаж перешел на МКС. Прибывшую команду встретили Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Сейчас экипаж корабля "Союз МС-25" чувствует себя нормально. Долгий полет позади.
Продолжительность работы экипажа на российском сегменте МКС составит 12 суток. В космосе Марине Василевской в составе экипажа под командованием Олега Новицкого предстоит работа над исследованиями в биомедицине, опыты по выращиванию растений, а также испытания сложных приборов в условиях невесомости. Возвращение на Землю запланировано на 6 апреля.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
В мире
Все
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ