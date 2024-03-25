Экипаж корабля "Союз МС-25" перешел на МКС

Первая женщина суверенной Беларуси в космосе. За историческим полетом на МКС двое суток следила вся страна. Марину Василевскую в основной экипаж выбрали из нескольких тысяч претендентов. Вместе с ней с научной миссией на Международную космическую станцию прибыли командир и уроженец нашей страны Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

К этому моменту на МКС уже открыли люки между космическим кораблем "Союз МС-25" и российским сегментом станции. После проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией Центр управления полетами в 20:26 по минскому времени позволил космонавтам открыть переходной люк со станции на корабль. Затем экипаж перешел на МКС. Прибывшую команду встретили Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребенкин, Лорал О’Хара, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Сейчас экипаж корабля "Союз МС-25" чувствует себя нормально. Долгий полет позади.