Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича стал победителем ралли-рейда "Шелковый путь"

На заключительном девятом этапе Липецк - Москва белорусский экипаж финишировал вторым, уступив российской команде "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева, третье место занял МАЗ Алексея Вишневского. По итогам ралли экипаж Сергея Вязовича показал лучший результат - 24 часа 22 минуты 14 секунд. На второй позиции команда Эдуарда Николаева (24.34,00), третье место у еще одного пилота "КАМАЗ-мастер" Андрея Каргинова (24.28,48). Экипаж Алексея Вишневского занял 9-е место в общей классификации, МАЗ Виталия Мурылева оказался на 43-й итоговой позиции среди более 50 команд.

Белорусские экипажи впервые вышли на старт "Шелкового пути" в 2010 году и сейчас впервые стали его победителями. До этого побеждали только экипажи команды "КАМАЗ-мастер". Этот автомарафон проводится с 2009 года. В разные годы его маршрут проходил в России, а также стран Центральной Азии и КНР. В этот раз старт был дан 6 июля в Казани, общая протяженность дистанции по 13 российским регионам составила более 5,2 тыс. км.