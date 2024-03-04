Экипажи "Союз МС-25" посетили Музей Центра подготовки космонавтов

До старта пилотируемого корабля "Союз МС-25" остается меньше трех недель. Самое время космических традиций

Основной и дублирующий экипажисегодня посетили Музей Центра подготовки космонавтов. В Мемориальном рабочем кабинете Юрия Гагарина космонавты Олег Новицкий и Иван Вагнер, участники космического полета белоруски Марина Василевская и Анастасия Ленкова, астронавты Трейси Дайсон и Дональд Петтит оставили свои автографы в памятной книге предстартовых записей, а после по традиции посетили Красную площадь.

У Кремлевской стены экипажи и работники ракетно-космической отрасли возложили цветы к захоронениям Юрия Гагарина и Сергея Королева, почтили память великих первопроходцев в пилотируемой космонавтике.