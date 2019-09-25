Экоактивисты в Минске поддержали всемирные экологические акции против использования пластика

В Минске на один день появился бассейн, наполненный пластиковым мусором. Так белорусские экоактивисты решили поддержать всемирные экологические акции и высказаться против использования пластика. Принять участие в акции могли и случайные прохожие. Они оставляли свои обещания, например, не упаковывать каждый фрукт в отдельный пакет, а взамен получали стикер-напоминание. Известные блогеры делились лайфхаками, как не использовать лишний пластик. А эксперты в сфере экологии и обращения с отходами давали свои советы.



Кстати, меры по ограничению использования пластика в нашей стране ведутся на официальном уровне. Министерство антимонопольного регулирования и торговли поручило до 1 октября найти альтернативу пластиковой посуде в объектах общественного питания.