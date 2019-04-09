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Экоидеи для городского комфорта. В столице начала работу зеленая онлайн-платформа

Там на интерактивной карте можно выбрать места для озеленения, а также породы деревьев или цветущие композиции, которые украсят дворовые территории. Присоединиться к такой инициативе уже захотели более 80 минчан. К слову, этой весной заметно ярче станут не только дворы, но и городские магистрали, а также территории рядом с ними. В Минске уже высадили 25 000 молодых деревьев. И работа не останавливается. Александра Кавелич увидела, как преображаются городские пейзажи.

И так - каждое дерево. Прежде чем украсить городской пейзаж, маленькие липы, клены или декоративные яблони до десяти лет выращивают в специальных питомниках. На этих полях уже окрепшие насаждения готовят к переезду.

Этой весной Минск станет заметно ярче: столичные улицы, скверы и парки украсят более 25 000 молодых деревьев – это в три раза больше, чем год назад. На счету коммунальных служб сейчас буквально каждый час, ведь завершить посадки необходимо, пока у деревьев не появились листья.



Пожалуй, самая активная работа у столичных озеленителей сейчас здесь, возле кольцевой. На пустых территориях вдоль магистрали на глазах разрастаются небольшие парки. Такие зеленые зоны – не просто элемент городского благоустройства. В будущем пышные кроны деревьев будут защищать жителей от шума автомобилей.

Чтобы деревья прижились, высаживают наиболее устойчивые породы.

Там, где высадить липы или осины невозможно - это места около инженерных сетей, - появляются панно из цветов и кустарников. А на городских проспектах - деревья в кадках. За каждым растением - бережный уход.

Полезные заметки, как заботиться о новых соседях, подготовили и для минчан. Жители теперь сами могут выбрать породы деревьев и цветущие композиции, которые украсят дворовые территории. На тематической онлайн-странице появилась и зеленая карта столицы.

Эта команда одна из первых присоединилась к экоинициативе. Жители столичной многоэтажки разукрасили территорию у игровой площадки. В качестве зеленого декора выбрали вечнозеленые ели.

К слову, за 5 дней работы на портал "Зеленый двор вместе" пришло более 80 заявок. Высаживать деревья и кустарники продолжат во время субботников. В городе появятся новые семейные аллеи, а также зеленые уголки, посвященные 75-летию освобождения Беларуси.

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