Экоидеи для городского комфорта. В столице начала работу зеленая онлайн-платформа

Там на интерактивной карте можно выбрать места для озеленения, а также породы деревьев или цветущие композиции, которые украсят дворовые территории. Присоединиться к такой инициативе уже захотели более 80 минчан. К слову, этой весной заметно ярче станут не только дворы, но и городские магистрали, а также территории рядом с ними. В Минске уже высадили 25 000 молодых деревьев. И работа не останавливается. Александра Кавелич увидела, как преображаются городские пейзажи.



И так - каждое дерево. Прежде чем украсить городской пейзаж, маленькие липы, клены или декоративные яблони до десяти лет выращивают в специальных питомниках. На этих полях уже окрепшие насаждения готовят к переезду.



Этой весной Минск станет заметно ярче: столичные улицы, скверы и парки украсят более 25 000 молодых деревьев – это в три раза больше, чем год назад. На счету коммунальных служб сейчас буквально каждый час, ведь завершить посадки необходимо, пока у деревьев не появились листья.