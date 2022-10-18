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Экологи Беларуси: Выброс загрязняющих веществ в атмосферу сократился на 10 % за последние 10 лет
В Беларуси суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу за десятилетие сократился на 10 %
Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2021 году составил 1193 тысячи тонн в натуральных величинах. Это на 10 % меньше, чем в 2010 году и на 5 % меньше, чем в 2015-м.
Такому результату способствовал ряд мер, принятых в стране. В их числе, отметила Наталья Клименко, строительство газоочистного оборудования, переход на экологически чистые виды топлива, внедрение наилучших доступных технических методов, режимно-наладочные мероприятия. По мобильным источникам, по мнению специалиста, важную роль играют более жесткие подходы к качеству топлива, масштабная электрификация железной дороги, развитие электротранспорта.
Кроме того, рассказала Наталья Клименко, природоохранное ведомство работает над обновленным вариантом закона об охране атмосферного воздуха: "Министерство работает над законом "Об охране атмосферного воздуха", подготовлена новая редакция документа. Уточнены подходы по проведению инвентаризации выбросов, нормированию выбросов от стационарных источников. Документ позволит усовершенствовать воздухоохранную деятельность и обеспечить еще большее снижение вредных выбросов в атмосферный воздух".
Фото: pixabay
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