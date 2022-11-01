Экологи бьют тревогу: в Беловежской пуще могут исчезнуть редкие виды растений

Возведенный забор на границе с Польшей может обернуться настоящей катастрофой для уникального природного мира Беловежской пущи. В этом заповеднике произрастает более 1000 видов растений, многие из которых реликтовые. Некоторые из них рискуют исчезнуть из-за бетонной преграды, считают в Национальной академии наук Беларуси.

Милитаризация приграничного региона неразрывно связана с развитием инфраструктуры, увеличением движения людей и транспортных средств. Это подвергает лес вторжению растений - семена перевозятся со строительными материалами, на обуви и автомобильных шинах.

Чужеродные инвазивные виды растений признаны Конвенцией о биологическом разнообразии одной из пяти главных угроз биоразнообразию в мире. Эти виды-агрессоры вызывают серьезные экологические последствия. Они причиняют значительный вред природным экосистемам, существенно трансформируя их. В результате могут быть сформированы новые чужеродные растительные сообщества и экосистемы.

Местонахождения чужеродных видов растений на польском участке Беловежской пущи в основном сосредоточены в северной части и находятся возле населенных пунктов Беловежа и Грудки, а также вдоль дороги Хайнувка - Беловежа вплоть до государственной границы с Беларусью. Все они располагаются в непосредственной близости от антропогенных территорий (населенных пунктов, зданий, вблизи путей).

Чем опасен золотарник канадский

Одним из наиболее агрессивных инвазивных видов растений в пределах Беловежской пущи считается золотарник канадский. Его распространение и способность изменять экосистемы зависит от климатических условий. Золотарник может проникать не только в уже нарушенные местообитания (осушенные торфяники, бывшие сельскохозяйственные земли), но и даже в лесные сообщества.

Места его проникновения и распространения являются индикаторами нарушений в природных экосистемах и процессах. Расселению чужеродных видов обычно способствуют нарушения растительного сообщества и местообитаний, фрагментация лесных комплексов и путей миграции растений, животных и людей. Все это - результат работ по возведению заградительного сооружения вдоль польско-белорусской границы.

Как инвазивные растения могут попасть на территорию Беларуси

На стремительное распространение инвазивных видов влияют строительные материалы и техника, с которыми на приграничные территории могут быть привнесены диаспоры чужеродных видов.

На основе анализа размещения заградительного сооружения, карты растительности, фрагментации лесов и степени их нарушенности проведено зонирование "белорусского" сектора ближней 1-километровой зоны вокруг забора по возможности проникновения инвазивных видов и определены потенциальные коридоры инвазий чужеродных видов растений.





В белорусском секторе в ближней километровой зоне вдоль забора есть пять потенциальных коридоров для проникновения инвазивных видов растений на территорию страны:





Наибольшая вероятность проникновения золотарника прогнозируется в сообщества сорных растений. Золотарник проникнет в лесные массивы, вначале на их окраины, опушки, прогалины и в места с высокой разреженностью деревьев.

По прогнозам ученых, распространение этого инвазивного растения будет носить стихийный характер и, если быстро не принять меры, может стать серьезной угрозой естественным сообществам, особенно лесным.