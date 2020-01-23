Экологи - герои новой серии проекта АТН "Поколение.by"

От большого желания спасать планету до просто маленькой, но важной помощи каждому, кто на ней живет. Они уже доказали реальную практическую значимость своих идей всему миру. Экологи - герои новой серии проекта Агентства теленовостей"Поколение.by". Школьники,которые заботятся о земле, избавляют ее от мусора и наполняют экологически полезными продуктами. Как? Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".



