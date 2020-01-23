3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Экологи - герои новой серии проекта АТН "Поколение.by"
От большого желания спасать планету до просто маленькой, но важной помощи каждому, кто на ней живет. Они уже доказали реальную практическую значимость своих идей всему миру. Экологи - герои новой серии проекта Агентства теленовостей"Поколение.by". Школьники,которые заботятся о земле, избавляют ее от мусора и наполняют экологически полезными продуктами. Как? Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов