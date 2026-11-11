Экологическая угроза или естественный процесс: что делать с бобрами в черте Минска?

Жители столицы обратили внимание на необычное соседство - бобры. В микрорайоне Чижовка они повредили деревья вдоль Свислочи, а в Студенческом парке возле станции метро "Петровщина" уничтожили сразу 12 насаждений. По мнению зоологов, для животных это способ пережить холодный период, к которому они тщательно готовятся.

Гуляя по парку "Красная Слобода", можно заметить вокруг красивые пейзажи, речку и лес, но больше всего внимания привлекают вот эти деревья, заточенные как карандаши.

И это не хулиганство, а работа трех бобров, которые живут здесь не первый год. Деревья они портят не просто так, а чтобы выжить: строят плотины, хатки и готовят запасы пищи на холодные времена, для них это естественный процесс, а для нас проблемы окружающей среды.

Бобры не приспосабливаются к среде, они сами ее меняют под себя. Их следы все чаще замечают даже в центре Минска, где от деревьев остаются одни обломки. Столичные парки и скверы с водоемами животные выбирают по нескольким причинам: в дикой природе им уже не хватает места, у воды есть нужная им мягкая древесно-кустарниковая растительность, а сам факт появления бобров нередко говорит о благоприятной экологической обстановке.

Елизавета Реут, консультант управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

"Порядок регулирования численности диких животных, которая причиняет вред компонентам природной среды, а также имуществу граждан. Изъятие осуществляется на основании разрешения, которое выдает непосредственно Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды по согласованию с Национальной академией наук Беларуси. Местный исполнительный распорядительный орган организует регулирование численности путем создания комиссии на своей территории. Данная комиссия выезжает на место выявления дикого животного, решает, что делать с этим животным, оформляется это все актом и представляет на рассмотрение уже в Министерстве природных ресурсов".

У жителей Заводского района мнения о соседстве с бобрами разделились. Одни считают, что эти млекопитающие - часть природы, другие категорически против такого соседства.

Один из наиболее простых способов сохранить деревья - установить вокруг них специальные ограждения или защитные конструкции. Именно такие установлены вдоль рек и водохранилищ Минска.

Евгения Плиско, ведущий инженер по охране окружающей среды УП "Зеленстрой Заводского района г. Минска":

"Для предотвращения повреждений деревьев мы делаем обматывание стволов деревьев сеткой. Это очень хорошо себя показывает, оно защищает от повреждения. Также мы обматываем сеткой уже погрызенные деревья, чтобы сохранить объекты растительного мира. Мы лишаем их кормовой базы и материала для строительства. Они понимают, что они здесь не могут добраться до деревьев и переходят в другие места".

К встречам с этими бобрами нужно относиться с пониманием, ведь для диких зверей не существует границ и специально отведенных мест проживания. Природа - общий дом человека и животных.