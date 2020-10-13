ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Экологическая акция "Обустроим малую родину"

Почти 850 тысяч деревьев и кустарников высадят в Беларуси во время акции "День озеленения". Проходит она в рамках экологической кампании "Обустроим малую родину". На протяжении месяца представители Минприроды, озеленители, волонтеры будут не только высаживать растения, но и наводить порядок, благоустраивать населенные пункты страны, придорожные территории и дворы. Во многих городах, в том числе и в столице, охотно поддержали экологическую инициативу местные жители.

Присоединиться к зеленой инициативе можно до начала ноября. Заявку на участие в экологической кампании принимают по телефонам либо на электронную почту. Подробная информация - на сайтах городских и областных комитетов и управлений природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все