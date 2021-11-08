Экологическая акция "Сады единства" прошла в Минске

Для меня эта акция особенна тем, что является экологически значимой, на самом деле люди из сферы моды очень часто затрагивают сферу экологии. А это мероприятие еще значимо и тем, что оно способствует консолидации молодежи, да и всех жителей нашей страны. Тем самым мы показываем и проявляем нашу гражданскую позицию. Мы показываем, что мы вместе, едины

Божена Еремич, директор, художественный руководитель Национальной школы красоты