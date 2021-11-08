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Экологическая акция "Сады единства" прошла в Минске

Экологическая акция "Сады единства" прошла в столице. В ней приняли участие активисты БРСМ, модели и ученики Национальной школы красоты. Вместе ребята высадили более 25 дубов и украсили каждый саженец красно-зеленой лентой - символом патриотического проекта "Роднае-народнае"! Для молодежи подготовили творческие сюрпризы и солдатскую кашу из полевой кухни. Руководства организаций подписали соглашение о сотрудничестве.

Для меня эта акция особенна тем, что является экологически значимой, на самом деле люди из сферы моды очень часто затрагивают сферу экологии. А это мероприятие еще значимо и тем, что оно способствует консолидации молодежи, да и всех жителей нашей страны. Тем самым мы показываем и проявляем нашу гражданскую позицию. Мы показываем, что мы вместе, едины
Божена Еремич, директор, художественный руководитель Национальной школы красоты
Это символ молодости, преемственности. Дерево всегда отождествляется у нас с развитием. Искренне рад, что вместе с нами наши красавицы, представители Вооруженных сил, Министерства культуры, наши ветераны. В Год народного единства очень символично, что мы вместе работаем над созиданием и процветанием нашей страны
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ

Впереди у БРСМ и Национальной школы красоты много планов и задумок в сфере благотворительности и духовного воспитания молодежи.

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