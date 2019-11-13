Экологическая инициатива "Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!" проходит в Беларуси

Когда речь заходит о редких или особо охраняемых животных Беларуси, обычно вспоминают о черном аисте и зубре. А знаете ли вы, что в нашей стране на грани исчезновения обычный хомяк, суслик и белка-летяга?



А между тем все три вида включены в Красную книгу Республики Беларусь.Трудно поверить, но на данный момент из всей тройки хомяк обыкновенный - это самый редко встречающийся зверь. Хомячки, которые продаются в зоомагазинах, не в счет. Это совсем другие животные.



Наибольшая угроза для хомяков то, что поля распахивают все ближе к дороге, а зерно протравливают. Сколько сейчас популяций хомяка в Беларуси - неизвестно. Хотя определить его жилище несложно.



Крапчатый суслик получил статус супергрызуна благодаря тому, что смог выжить после активного истребления в советские годы. Тогда для борьбы с ним был даже специально разработан и пущен в производство самолет Ан-2. В 80-х было известно 89 колоний суслика.



Несколько лет назад последние известные колонии этого животного были уничтожены. Надежду на то, что суслик не истреблен, дает то, что в рамках проекта уже поступала информация, что его замечали в природе.



Белку-летягу не видели в Беларуси 23 года. Но в 2017 все же было обнаружено место ее обитания.Проблема в том, что летяга селится в таежных еловых лесах и обязательно с осинами. А таких лесов у нас осталось не так много.



Пока точно неизвестно, как сберечь животных. Пока их нужно хотя бы найти. Поиски становятся максимально эффективными, когда в них задействованы все. Поэтому если вы где-нибудь увидите кого-то из трех этих супергрызунов, звоните или пишите. Их надо спасти!



+375 17 369-76-13, +375 29 223-06-13,+375 29 101-68-87



levy@ptushki.org



