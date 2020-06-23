Увидеть лошадей родом из Нидерландов и узнать, где живут глухари. "Экологический туризм" активно развивается в Воложинском районе. У белорусских туристов популярные экскурсии по дорожкам ландшафтного заказника "Налибокский". Всего за несколько часов здесь можно познакомиться не только с флорой одного из самых больших лесных массивов Восточной Европы. Если повезет, можно встретить тарпанов, зубров и редких птиц.



Надежда Сербиненко также отправилась на экскурсию по заказнику. Налибокская пуща разместилась на территории сразу четырех районов - Воложинского, Столбцовского, Ивьевского и Новогрудского. Площадь действительно впечатляет - 2400 квадратных километров, такая же территория, к примеру, у Люксембурга. Огромный лесной массив сохранился практически в изначальном состоянии. Это способствовало и то, что с 1803 года большая часть пущи принадлежала шляхетскому роду Тышкевичей, где они только охотились, в том числе на зубров.





Осмотреть весь Налибокский заказник за 1 день будет сложно - его длина с севера на юг - около 70 километров

Поэтому для удобства туристов разработано несколько экологических троп и четыре веломаршрута. А проводит экскурсии по заказнику и рассказывает самые интересные факты о флоре и фауне Налибокской пущи опытный инженер-эколог Лариса Кулак. Первый и пока единственный питомник по выращиванию глухарей был создан здесь четыре года назад, чтобы сохранить западно-европейский подвид глухаря Майера. До этого он был под угрозой исчезновения. Сейчас в дикой природе живут 460 глухарей, и большинство из них - в Налибокской пуще.

Еще одна достопримечательность, ради которой многие и приезжают в заказник, - тарпаноподобные лошади. Год назад 150 экземпляров заказнику безвозмездно передали нидерландские коневоды. Наша пуща настолько пришлась по вкусу прыгунам, что за год табун увеличился на тридцать жеребят.

Понаблюдать за тарпаноподобными лошадями и рассмотреть их в деталях можно с помощью бинокля. Но на самом деле табун довольно дружелюбный и подпускает к себе людей близко. Однако подходить к лошадям можно только в сопровождении работников заказника.