Экологичность и комфорт. Столичные квартиры в рассрочку, без первого взноса, процентов и поручителей

В столичном комплексе "Парк Челюскинцев" новый готовый дом - у самой кромки леса. Застройщик возвел его на собственные средства - без использования долевого участия покупателей. Уже совсем скоро - старт продаж. Компания ускоряет темпы и объемы строительства. На полгода раньше сданы дома в комплексе "Маяк Минска". Активно растет "Минск Мир". Рабочий ритм взят и в комплексе "Парк Челюскинцев". А потому найти свой идеальный вариант в ближайшее время сможет любой желающий. Элитное жилье по доступным ценам. Акции, скидки и длительная рассрочка без первоначального взноса. Все подробности - в репортаже Виктории Антоненковой.



Класс-премиум, современные архитектурные и технологические решения



Новый дом жилого комплекса "Парк Челюскинцев" расположился у самой кромки леса. Красивые виды из панорамных окон обеспечены. А застекленные лоджии расширят жилое пространство и запустят в комнаты много солнечного света. Квартиры второго этажа с приватными открытыми террасами. Свободные планировки позволят самостоятельно выбрать расположение и количество комнат.







Все атрибуты жилья европейского уровня в одном доме

Подземный паркинг на 500 машино-мест, эксплуатируемая крыша, закрытые дворы, детские игровые площадки и зеленые зоны отдыха. Просторное светлое лобби в эко-стиле со стойкой консьержа и гостевой зоной, санитарной комнатой и местом для мытья лап домашних питомцев. Еще одно удобное решение - двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией прямо в доме. А также коммерческие помещения для любого бизнеса с выходом на проспект - у жителей будет возможность зайти в магазин, спа-салон или туристическое агентство прямо в собственном доме. Уже сегодня недвижимость можно приобрести в двух домах комплекса "Парк Челюскинцев". Срок сдачи - осень этого и зима следующего года.

Застройщик предлагает квартиры еще в трех готовых домах в комплексе "Маяк Минска". Этот комплекс практически завершен. Дома "Микеланджело", "Гоген" и "Рафаэль" - это жилье премиум-класса. Открытые террасы, панорамное остекление, вид на Национальную библиотеку. В домах - торговые комплексы и подземные паркинги, оздоровительный комплекс и детский сад во дворе. И главное - недвижимость в престижных комплексах доступна многим семьям с постоянным доходом.





Квартиры можно купить в длительную рассрочку на 100 месяцев и без первого взноса, процентов и поручителей