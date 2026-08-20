В Витебске говорили о роли региональных СМИ в повышении экологической культуры общества

О роли региональных СМИ в повышении экологической культуры общества говорили 20 августа в Витебске. На встрече с представителями медиасообщества присутствовал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов.

Ключевой ориентир - формирование сознательного и ответственного отношения белорусов к природе.

За годы независимости наша страна значительно приумножила свои богатства. Площадь лесов увеличена более чем на миллион гектаров. И это рекордное значение за столетний период. По качеству воздуха Беларусь занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве. А уровень обеспеченности белорусов чистой питьевой водой превышает среднеевропейский.

Елизавета Борбот, главный редактор телеканала "Звязда":

"Тема экологии для новополочан актуальна. Активно мы освещаем деятельность нашего биомехзавода бытовых вторресурсов. Это тоже вклад в экологию. Освещаем, как правильно сортировать мусор, почему это важно. Делаем акцент на использовании электротранспорта. У нас расширяется сеть зарядных станций для электромобилей".

"В "Оршанской газете" очень активно освещается тема экологической культуры. Мы взаимодействуем с различными структурами, прежде всего с лесхозом, природоохранной инспекцией. Публикации выходят постоянно. Из последнего мы освещали, что наши лесники в Оршанском районе создали интерактивно-познавательную экотропу "Бацькавы сцяжынкі", - отметила главный редактор редакции "Оршанская газета" Анастасия Турок

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Электромобили, жилье, бытовые приборы. Все, что можно сделать чище, увести от вредных выбросов, мы должны к этому стремиться, это часть стратегии нашего государства. Мы как руководители и работники СМИ должны этот нарратив через свои публикации, какие-то игровые формы доносить до наших людей".

По оценкам международных экспертов, Беларусь входит в число стран с благоприятной экологической обстановкой. Это результат государственной политики, ориентированной на улучшение всех параметров окружающей среды, повышение качества жизни белорусов и сохранение уникальной природы.