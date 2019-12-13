Экоматериалы активно используют дизайнеры в создании новогодних сувениров

Экоматериалы - дерево, глина, еловые ветки - активно используют дизайнеры в создании новогодних сувениров. Многие начали украшать к празднику дома и квартиры. Подарки можно приобрести, а можно попытаться сделать оригинальные вещи своими руками. Сейчас в столице проходят различные мастер-классы по созданию рождественских венков, открыток, елочных игрушек, разных декоративных вещиц. Участники творческих уроков с готовностью создают и сувениры с символом наступающего года.



Познакомиться со столярным делом и деревообработкой может каждый. Такие курсы и мастер-классы проводят для людей всех возрастов.



