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Экоматериалы активно используют дизайнеры в создании новогодних сувениров
Экоматериалы - дерево, глина, еловые ветки - активно используют дизайнеры в создании новогодних сувениров. Многие начали украшать к празднику дома и квартиры. Подарки можно приобрести, а можно попытаться сделать оригинальные вещи своими руками. Сейчас в столице проходят различные мастер-классы по созданию рождественских венков, открыток, елочных игрушек, разных декоративных вещиц. Участники творческих уроков с готовностью создают и сувениры с символом наступающего года.
Познакомиться со столярным делом и деревообработкой может каждый. Такие курсы и мастер-классы проводят для людей всех возрастов.
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