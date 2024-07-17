Экономическая статистика - 2024: как изменились показатели ВВП, торговли, доходов населения в Беларуси за первое полугодие

В части целевых параметров по инфляции никаких существенных рисков с точки зрения перегрева экономики мы пока не видим. Да, есть определенные вопросы, можно подискутировать о том, что у нас рост реальной зарплаты большой, что это может давать навес на инфляцию. Но пока мы видим, что тот темп роста реальной зарплаты, который сейчас сохраняется, по сути перекрыл то падение, которое происходило в 2021-2022 годах, в части реальных доходов. Поэтому здесь говорить что-то про инфляционный фактор преждевременно.

Андрей Картун, первый замминистра экономики Беларуси