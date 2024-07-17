3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Экономическая статистика - 2024: как изменились показатели ВВП, торговли, доходов населения в Беларуси за первое полугодие
Белорусская экономика в 2024 году ускоряется. Белстат опубликовал экономическую статистику за первое полугодие. В итоге 4 из 5 ключевых показателей идут с опережением темпов.
Валовой внутренний продукт за шесть месяцев вырос значительно - на 5 %. Кстати, это выше мировых темпов. Объем в текущих ценах составил 114 млрд белорусских рублей.
Драйверы традиционны. В первую очередь, это промышленное производство. За полугодие оно сохранило темпы не ниже 7 % ежемесячно. По итогам шести месяцев результат - чуть выше 7 %.
Еще один драйвер - торговля. Рост реальных доходов населения (порядка 10 %) и доступные кредиты поддерживают высокий покупательский спрос. Розница добавила свыше 11 %. В лидерах и сельское хозяйство - за полугодие рост составил более 10 %. В рамках прогноза и самый народный индикатор. Годовая инфляция в июне сохранилась на уровне 5,8 %.
В части целевых параметров по инфляции никаких существенных рисков с точки зрения перегрева экономики мы пока не видим. Да, есть определенные вопросы, можно подискутировать о том, что у нас рост реальной зарплаты большой, что это может давать навес на инфляцию. Но пока мы видим, что тот темп роста реальной зарплаты, который сейчас сохраняется, по сути перекрыл то падение, которое происходило в 2021-2022 годах, в части реальных доходов. Поэтому здесь говорить что-то про инфляционный фактор преждевременно.
Важнейший для нашей экономики показатель - экспорт - тоже в зеленой зоне. По данным за пять месяцев, он вырос без малого на 3 %. Прибавили практически все отрасли. Что важно, растут физические объемы поставок. И как отметили в Минэкономики, есть все шансы повторить рекорд прошлого года: экспорт тогда превысил 40 млрд долларов. К тому же, есть очевидный тренд на диверсификацию рынков: прирастают и азиатский, и африканский рынки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов