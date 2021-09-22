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Экономические проекты по кооперации и прямое авиасообщение - Беларусь и Молдова достигли высокого уровня отношений
Беларусь с оптимизмом смотрит на будущее белорусско-молдавских отношений. Это сегодня отметил премьер-министрРоман Головченко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом этой страныВиктором Сорочаном.У него заканчивается дипломатическая миссия. Она была наполнена контактами на высшем и высоком уровнях, а также постоянным диалогом деловых кругов - запускались экономические проекты по кооперации, открылось прямое авиасообщение. Беларусь надеется, что тот ритм и темп отношений, который был набран,сохранится и в дальнейшем. Как и взаимодействие Молдовыкак наблюдателя вЕвразийском экономическом союзе.
Молдова проявляла заинтересованность в развитии экономического сотрудничества со странами ЕАЭС. Получила статус государства-наблюдателя. Надеемся, что этот курс будет сохранен и новым правительством. По нашей оценке, это выгодно для экономики Молдовы, для ее народа.
"Экономическая составляющая все-таки больше выгодна Молдове, чем Беларуси, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан. - Беларусь может обойтись без того, что производят в Молдове, а Молдове трудно обойтись без того, что сегодня производят в Беларуси. Я имею в виду прежде всего кооперационные связи".
В Молдове действует более 60 представительств, дочерних предприятий и дистрибьюторов белорусских предприятий, в том числе создано три сборочных производства по выпуску троллейбусов, тракторов для виноградников малой и средней мощности.
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