Экономические проекты по кооперации и прямое авиасообщение - Беларусь и Молдова достигли высокого уровня отношений

Беларусь с оптимизмом смотрит на будущее белорусско-молдавских отношений. Это сегодня отметил премьер-министрРоман Головченко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом этой страныВиктором Сорочаном.У него заканчивается дипломатическая миссия. Она была наполнена контактами на высшем и высоком уровнях, а также постоянным диалогом деловых кругов - запускались экономические проекты по кооперации, открылось прямое авиасообщение. Беларусь надеется, что тот ритм и темп отношений, который был набран,сохранится и в дальнейшем. Как и взаимодействие Молдовыкак наблюдателя вЕвразийском экономическом союзе.

Молдова проявляла заинтересованность в развитии экономического сотрудничества со странами ЕАЭС. Получила статус государства-наблюдателя. Надеемся, что этот курс будет сохранен и новым правительством. По нашей оценке, это выгодно для экономики Молдовы, для ее народа. Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси



"Экономическая составляющая все-таки больше выгодна Молдове, чем Беларуси, - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан. - Беларусь может обойтись без того, что производят в Молдове, а Молдове трудно обойтись без того, что сегодня производят в Беларуси. Я имею в виду прежде всего кооперационные связи".