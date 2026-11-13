Экономический потенциал - в регионах, считает эксперт Авдонин

Развитие регионов - один из ключевых приоритетов государственной политики. Главная задача, чтобы люди могли зарабатывать, строить планы на будущее и связывать свою жизнь с родной землей. Именно такой комплексный подход к развитию территорий обозначает Президент Беларуси.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание":

"Президент акцентирует внимание, что наш потенциал - это потенциал в регионах, там наши люди. Там должны быть новые предприятия - крайне эффективные, крайне доходные, которые позволяли бы нашим людям зарабатывать хорошие деньги, получать хорошую заработную плату, направлять ее на самостановление, саморазвитие, строительство домов в регионах, квартир, освоение земель. Так, чтобы участки не пустели. Поэтому вот такой многоуровневый подход - в создании экономического базиса, инфраструктурного, культурного, спортивного - все это крайне важно для нашей Беларуси и для наших людей".