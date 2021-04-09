Экономический террор против Беларуси. Авторский комментарий

Могут ли интересы страны идти вразрез с интересами народа? Вопрос риторический. Нет, не могут. Казалось бы, очевидный ответ. Однако некоторые на него отвечают утвердительно. Тот, кто сейчас находится за рубежом в бессрочной беглой командировке и вот уже несколько месяцев повторяет мантры о некой прекрасной Беларуси будущего. Правда, чтобы ее построить, надо разрушить нынешнюю. Разумеется, прямым текстом этого не говорится. Наоборот - якобы все для блага белорусов. Только вот предлагаемые методы говорят об обратном. Более того, практика показывает, что именно простые белорусы первыми примут на себя удар нового-старого креатива оппозиции - зарубежных санкций. Авторский комментарий нашего обозревателя - прямо сейчас в "Панораме".



Пришло время "диванных" войск. У нас для них есть работа. "Фейсбук", "Телеграм", "Славянский базар" - всем работы хватит, не беспокойтесь.

С такой оппозицией врагов не надо. Растекающаяся в улыбке дама - это координатор беглых вредителей. Такие дают задания писать письма армиям интернет-хомячков с мольбами, а иногда угрозами перестать сотрудничать с Беларусью. Не только артистам "Славянского базара", но и деловым партнерам таких предприятий, как "Белкалий", "ГродноАзот". Чем крупнее, тем лучше. Но и мелочевка тоже приветствуется. Любой экономический террор против Беларуси.









Но главная цель - экономический Чернобыль

Убить экономику страны до состояния руин. Тогда власть можно брать голыми руками. Тут главная надежда беглых - это, конечно, западные санкции.

Это удивительно. Вывести людей на улицы нарушать закон, а потом, когда они получат законное наказание, называть их "политвязнями". Нехитрый механизм, но он позволяет хоть чем-то оправдать внешнее давление на страну – на это и расчет. А всем наивно полагающим, что санкции - это ответ за уличные столкновения в августе, вот чистосердечное признание Николая Халезина. Начхать оппозиции было и на выборы, и на их результаты. Они готовились не к ним, а к атаке на государство.

Два месяца до выборов, до протестов, а уже планируют санкции

Престарелый режиссер-неудачник много лет пытается поставить в Беларуси "цветной" госпереворот.

Но как и в 2010-м, так и в 2020-м большинства у оппозиции нет

Народ в подавляющей массе не их, не их методов не поддерживает. Поэтому всю грязную работу будет делать ЕС и США. У беглых надежда исключительно на внешнее вмешательство, когда страна завоевывается внешним агрессором. Все еще не верите в сговор против Беларуси? Вот снова Николай Халезин уже про санкции Запада 2011 года.

Ровно то же самое делается и сегодня. Правда, размеры этого вредительства стали масштабнее за счет интернет-технологий и использования ресурса диаспор беглых белорусов. Под такой информационный шум удобно и права нарушать, и законы рынка, и законы логики. Выиграло белорусское предприятие тендер на поставку своей продукции за рубеж, а ее раз и отменили по политическим мотивам - санкции. Экономику Беларуси это не обвалит, но рабочим на предприятии будет сложнее. Более того, такие решения принимаются не людьми, а боссами и политиками.

Когда Украина била по Беларуси, украинцы это не поддерживали