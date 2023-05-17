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Экономическое образование - тема нового выпуска ток-шоу "Экономическая среда"
Санкционная риторика, логистические препоны, новые механизмы взаимных расчетов. Ситуация в стране и мире вынуждает принимать нестандартные управленческие решения, действовать оперативно и ответственно. Соответствуют ли этим требованиям выпускники белорусских вузов?
"Экономическое образование" - тема нового выпуска ток-шоу "Экономическая среда". Сегодня подготовку таких кадров ведут 33 белорусских университета или две трети высших учебных заведений страны. Знакомить молодежь с экономическим профилем начинают еще со школьной скамьи на специальных курсах и факультивах.
Алексей Егоров, ректор БГЭУ: Главный критерий, я считаю, - это мотивация. Мотивация к обучению и к последующей профессиональной деятельности. Мотивация решает все: и какие учебники ты будешь читать, и к какому преподавателю ты пойдешь, и на какой курс запишешься, и какой научной работой ты будешь заниматься.
Елена Липа, замначальника главного управления Министерства образования Беларуси: Хорошо, когда в учреждения высшего образования Беларуси приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты. На экономические специальности, особенно в государственные вузы у нас большой конкурс и проходные баллы очень высокие. Но самое главное, если даже приходит учиться немотивированный студент, то здесь многое зависит от профессорско-преподавательского состава.
Анатолий Насеня, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Наша модель заслуживает уважения и изучения. Во всем мире на нас смотрят, чего нам удалось избежать и чего добиться.
"Экономическая среда" - программа, в которой понятным языком говорим о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".
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