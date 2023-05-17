Экономическое образование - тема нового выпуска ток-шоу "Экономическая среда"

Главный критерий, я считаю, - это мотивация. Мотивация к обучению и к последующей профессиональной деятельности. Мотивация решает все: и какие учебники ты будешь читать, и к какому преподавателю ты пойдешь, и на какой курс запишешься, и какой научной работой ты будешь заниматься.

Хорошо, когда в учреждения высшего образования Беларуси приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты. На экономические специальности, особенно в государственные вузы у нас большой конкурс и проходные баллы очень высокие. Но самое главное, если даже приходит учиться немотивированный студент, то здесь многое зависит от профессорско-преподавательского состава.

Наша модель заслуживает уважения и изучения. Во всем мире на нас смотрят, чего нам удалось избежать и чего добиться.