Экономическое самоубийство: Прибалтика определилась с датой выхода из БРЭЛЛ

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии согласовали дату выхода из единой с Беларусью и Россией энергетической системы БРЭЛЛ.Согласно подписанной декларации, отключение от энергокольца и подключение к сетям континентальной Европы произойдут не позднее февраля 2025 года. Согласно экспертам, этот шаг вызван не экономическими, а политическими и идеологическими соображениями. Ведь цена на электроэнергию в странах Балтии в этом случае еще больше возрастет, что ударит по экономикам трех республик, которые и так находятся в серьезном кризисе.