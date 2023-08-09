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Экономическое самоубийство: Прибалтика определилась с датой выхода из БРЭЛЛ

Экономическое самоубийство: Прибалтика определилась с датой выхода из БРЭЛЛ

Премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии согласовали дату выхода из единой с Беларусью и Россией энергетической системы БРЭЛЛ.Согласно подписанной декларации, отключение от энергокольца и подключение к сетям континентальной Европы произойдут не позднее февраля 2025 года. Согласно экспертам, этот шаг вызван не экономическими, а политическими и идеологическими соображениями. Ведь цена на электроэнергию в странах Балтии в этом случае еще больше возрастет, что ударит по экономикам трех республик, которые и так находятся в серьезном кризисе.

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Но, кроме экономического самоубийства, которое у Латвии растянулось во времени и подходит к своему логическому завершению, Латвия готова жертвовать и своими людьми во имя НАТО.Нужно ли это людям, которые живут в этой стране. Или это лишь прихоти так называемых президентов - нацистов и геев, которые ради новой идеологии ЕС готовы отдать свою страну на растерзание? Или это другое?

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