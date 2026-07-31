Экономика, международная повестка - о чем спрашивали солигорчане на встрече с Марковым

На фоне мировой турбулентности Беларусь остается островком мира и безопасности. Мы сумели среагировать на внешнее давление и остались верны нашим национальным интересам.

Люди хотят жить в мирной стране, где есть рабочие места и возможность растить детей. И самое главное - понятны очертания общего завтра.

Именно эти тезисы звучат на полях информационно-просветительского проекта "Пульс страны: факты, тренды, смыслы".

Расскажем, каков пульс времени в Солигорске.

31 июля центром притяжения участников проекта "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" стал Солигорск. Акценты были сделаны на главном - экономике, международной повестке, национальной безопасности и том, что волнует людей на местах.

Особое внимание было уделено экономике региона. Солигорск - промышленный центр, и вопросы занятости, развития предприятий и социальной поддержки здесь звучали особенно остро. С жителями города разного возраста и представителями разных сфер общался министр культуры Марат Марков. Сразу было отмечено: разговор без закрытых тем.

"Меня интересует, как вообще планируется поддержка малого бизнеса со стороны Министерства культуры в том числе. Потому что мы же знаем, что согласно Программе соцэкономразвития до 2030 года у нас 50 % валового дохода должно приходиться на малый бизнес. И мне интересно, как Министерство культуры видит свое участие в этом вопросе", - поделилась жительница Солигорска.

"Я являюсь руководителем кафе в Солигорске, и культура (поскольку мы работаем с людьми в сфере гостеприимства) вплотную взаимосвязана с нашей работой. Да, я для себя подметил некоторые акценты, касающиеся культурной части нашей сферы", - рассказал солигорчанин.

Повестка была обширной и охватывала ключевые вопросы. Но во главе угла человек, его проблемы, вопросы и переживания.

"Сейчас в социальных сетях куча вбросов, какой-то информации, что либо Беларусь нападет на Украину, либо Украина нападет на Беларусь. И, конечно, меня это очень волнует, - поделилась тревогой жительница Солигорска.- И, конечно же, мне как творческому человеку также хотелось бы узнать немного о наших деревенских клубах. И очень хотелось бы, чтобы молодых специалистов к нам приглашали. Это уже лично от меня пожелание - чтобы наши деревни тоже жили, чтобы пели, чтобы процветали".

Отдельный блок был посвящен использованию современных технологий, искусственного интеллекта и в целом распространению контента, ведь сейчас особенно важно отделять правду от искусственно созданного информационного шума.

Марат Марков

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"В Беларуси технологии, о которых был ряд вопросов, связаны не просто с бытом. Да, в быту нас могут обмануть, использовав их. Мы можем добиться успеха с помощью использования технологий в своей работе и тем самым получить конкретное преимущество, но ведь они влияют и на общество, чтобы его расшатать. К сожалению, мы в этом убедились шесть лет назад".

Проект "Пульс страны" продолжает расширять географию. Впереди новые площадки и новые темы для обсуждения.

Здесь нет более или менее важных вопросов. За официальными формулировками реальные вопросы каждого белоруса. И этот диалог взаимный.