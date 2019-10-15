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Экономика дня
Белорусская железная дорога готова в несколько раз увеличить контейнерные перевозки через территорию страны. Об этом заявил сегодня журналистам начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов. В частности, после модернизации контейнерного терминала на железнодорожном пункте "Брест-Северный" в полтора раза увеличилась пропускная способность грузов в направлении Евросоюза. Что еще обсуждали в Минске на заседании железнодорожников стран СНГ, узнаем из "Экономики дня" с Андреем Лаптенком.
БЖД: проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Минск - Санкт-Петербург ждет экономической оценки
Переговоры по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Минск и Санкт-Петербург с дальнейшим ее выходом в Европу, возможны после проведения экономической оценки проекта, считают в администрации Белорусской железной дороги. И предлагают рассматривать магистраль как новую техническую систему. Во главе этой системы должна быть экономическая оценка: стоимость строительства, объем перевозимых пассажиров, затраты, которые предстоит понести и т.д. Проект остается перспективным особенно с дальнейшей проработкой маршрута на Западную Европу. Отмечено, что интерес к созданию магистрали проявляют и европейские коллеги. На контейнерные перевозки особая ставка.
Беларусь принимает участие в ежегодном заседании советов управляющих МВФ и Группы ВБ
Белорусская делегация направилась в Вашингтон (США) для участия в осенних ежегодных заседаниях советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. В состав делегации вошли Министр экономики Дмитрий Крутой, Министр финансов Максим Ермолович и заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц. Напомню, ранее Максим Ермолович в беседе с журналистами отмечал, что предметом обсуждения в рамках заседания в Вашингтоне станет и новая программа от МВФ для Беларуси. В ходе визита в США запланированы также встречи с представителями ведущих международных финансовых организаций.
ВТО разрешила США обложить пошлинами товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила организации
Всемирная торговая организация разрешила США обложить пошлинами товары и услуги стран Евросоюза, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. Тяжба длится уже 15 лет. Вашингтон обвиняет, в частности, Великобританию, Германию, Испанию и Францию в неправомерном субсидировании авиастроительной компании. Пошлины для нарушителей составят почти 7,5 миллиарда долларов в год. Любопытно, что именно сейчас в ВТО близок к завершению и ответный спор, в котором ЕС обвиняет США в преференциях для компании Boeing. И Европа, как ожидается, сможет принять ответные меры.
Visa, Mastercard, eBay и ряд других крупных компаний заявили о выходе из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra
Компании приняли соответствующее решение под давлением регуляторов и из-за возможных негативных последствий повышенного внимания к ним со стороны властей в связи с поддержкой криптовалюты соцсети.
По задумке создателей проекта, криптовалюта Libra должна стать платежным средством в экосистеме Facebook, которая объединяет почти 2 с половиной миллиарда пользователей. Ранее ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, заявляли о том, что намерены вложить по $10 миллионов в создание консорциума и поддержку криптовалюты Libra.
Уникальный метод строительства недвижимости при помощи 3D‐печати предложила американская компания Icon
Стационарный дом площадью 60,4 кв. м. состоит из гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты и печатается из бетона принтером Vulcan всего за 24 часа. Его приблизительная стоимость - $10 тысяч. Первая реальная модель жилища уже стоит в Остине, штат Техас. Как заявляют в компании, это первый шаг в массовом строительстве дешевого жилья для нуждающихся по всему миру. После утверждения окончательного дизайна и оптимизации расходов на необходимые строительные материалы стоимость стандартной модификации будет составлять $4 тысячи. Ожидается, что печатные дома значительно сократят расходы на рабочую силу и минимизируют затраты на утилизацию строительных отходов.
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