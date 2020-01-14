"Экономика дня" с Андреем Лаптенком

Евразийский банк развития предоставит кредит "Беларуськалию" сроком на 5 лет под комфортный процент. Сегодня стороны подписали соответствующий договор. Заемные средства будут направлены на техническое перевооружение, а также пополнение оборотных средств. Подробности у моего коллеги - экономического обозревателя Андрея Лаптенка.



Кредит доверия

Евразийский банк развития предоставит ОАО "Беларуськалий" кредит без подписания госгарантий



Евразийский банк развития, и "Беларуськалий" называют совместный проект одним из самых удачных. Уверенность в исполнении обязательств и ожидаемый экономический эффект во многом объясняют позицию Евразийского банка развития - кредит выделяется белорусскому гиганту даже без подписания госгарантий.



Сокровище нации

Золотой запас Беларуси прирос на одну тонну



Теперь в хранилищах Нацбанка более 42 тонн драгоценного металла. Отметим, как сообщил ранее регулятор, в цифровом исчислении золотовалютные резервы нашей страны выросли почти на треть за минувший год. Так по состоянию на 1 января они составили, по предварительным данным, 9,4 миллиарда долларов. Планировалось изначально, что эта цифра будет равна не менее 7,1 миллиарда.

За последние годы население выступало чистым продавцом валюты, в том числе и субъекты рынка, и юридические лица так же выступали чистыми продавцами валюты. Пару лет подряд мы находимся в профиците. И, соответственно, Нацбанк выискал возможность, чтобы поднимать уровень золотовалютного резерва. В 2020 году бюджет сверстан с дефицитом. То есть как раз таки накопленный излишек пригодится сейчас.

Так, показатель золотовалютных резервов оказывает важное влияние на внешние обязательства нашей страны. Иными словами, сэкономленные средства пойдут, в том числе, на погашение долгов перед зарубежными кредиторами. Текущий госдолг Беларуси составляет сейчас чуть более 16 с половиной миллиардов долларов. С учетом этого эксперты в целом оптимистично оценивают положение нашей экономики на золотовалютном рынке.





Есть рекорд!

В 2019 году на торговых площадках БУТБ было заключено сделок на общую сумму Br4,6 миллиарда



Заготовки лесопродукции и ее реализация оформили новый рекорд для Белорусской товарно-универсальной биржи. Объем сделок в прошлом году вырос на 16 % к 2018 году. Общий объем реализации круглого леса на внутреннем рынке почти на 30 %.

Роман Янив, пресс-секретарь БУТБ "В 2019 году на торговых площадках БУТБ было заключено более 392 тыс. сделок на общую сумму Br4,6 млрд. Это на 6 % больше, чем в 2018 году. К тому же это самый высокий показатель за всю историю существования биржи"



Идут в онлайн

Эксперты: Мировая онлайн-торговля по итогам 2019 года прирастет на 20 %



На 20 % по итогам 2019 года прирастет мировая онлайн-торговля. В абсолютных цифрах сектор добавит 3,5 триллиона долларов. Аналитики рынка указали: быстрее всех растет рынок Индии - плюс 32 % и $46 млрд. На первой позиции ожидаемо Китай. Еще в 2018 году китайцев, покупающих в интернете, было полмиллиарда, а весь объем китайского рынка интернет-торговли составил около 1 триллиона долларов.



Без захода на рынок

Комаровский рынок запустил сервис по доставке продуктов



Активно заходит в онлайн и белорусская торговля. Пришла очередь рынков. На знаменитой столичной Комаровке теперь покупают и удаленно. От домашнего мяса и фермерской молочки до свежих овощей, фруктов и рыбы можно выбрать на сайте сервиса. Товары в границах города доставит курьер. Минимальная сумма для доставки продуктов - Br60, тогда привезут бесплатно. Если по качеству продукта будет сомнение, основатели сервиса обещают вернуть деньги или заменить товар.



Сезонные метаморфозы

В декабре подорожали огурцы и сладкий перец, подешевела икра, бананы и цитрусовые



Ценовых скачков на продукты в январе не ожидается. Отчасти рост прошел в декабре. По данным национального статкомитета в декабре больше всего поднялись в цене огурцы (+40 %) сладкий перец (+32 %) и помидоры на 18 %. По всей овощной группе рост 26 %. Чуть добавили гречка, бананы и куриные яйца. В среднем от 3 до 5 %. Примерно настолько же, но стали дешевле, икра, морковь и цитрусовые. Другие категории продуктов практически не менялись в цене.



