3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Экономика - концентрированное выражение политики. Отчего же политика все чаще концентрируется против экономики?
Укрепление белорусско-российского интеграционного сотрудничества не просто продолжается, а переживает очередной звездный час. Александр Лукашенко на днях посетил с рабочим визитом Россию, причем начал поездку с посещения Звездного городка. 26-27 декабря в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав государств СНГ. Ранее, 19 декабря, состоялся визит Владимира Путина в Минск, а уже 23 декабря Совет Федерации России ратифицировал договор между нашими странами об общих принципах взимания косвенных налогов. Договор предусматривает гармонизацию налогового законодательства обеих стран в сфере налогового администрирования, создание Наднационального налогового комитета, а также предоставление Россией Беларуси ежемесячных бюджетных трансфертов, сумма которых составляет порядка 610 млн долларов ежегодно.
И это лишь малая крупица большого и многогранного процесса союзного госстроительства, конечная цель которого - повышение уровня благосостояния наших народов. Но благая цель не всем по нутру. И об этом - новый выпуск программы "Площадка".
Под занавес 2022 года Путин посетил Беларусь, Лукашенко - Россию. Логика налицо: две страны - одна экономика. Благие замыслы союзной интеграции - не только прилив энтузиазма, но и пример для подражания.
Еще бы! Ни этой программы, ни дневного эфира целиком не хватит, чтобы перечислить все достижения союзной интеграции.Напомним лишь самые основные.
Не удивительно, что Союзное государство - пример для подражания. Но не только пример. Это еще и объект откровенной зависти. Прежде всего - в странах коллективного Запада. Оценки минской встречи зарубежной печатью говорят сами за себя.
Французская газета Le Figaro: "Беларусь куда более автономна в союзе с Россией, чем Франция - в альянсе с США".
Судьбоносными считает минские переговоры и хорватская Advance: "Нынешняя встреча очень важна, а насколько - мы узнаем уже скоро".
И даже японская Nihon Keizai через два для после минской встречи вдруг прозрела: "Четкое исключение российских (читай - и белорусских) удобрений из санкционного списка и облегчение их экспорта будет способствовать увеличению производства продовольствия во всем мире".
Забавно, но активизация контактов белорусского и российского лидеров, пекущихся о благосостоянии своих народов, стала примером для подражания и их южного антипода. Сперва украинская "жинка номер один" слетала в Париж, где отработала давно ставшее бандеровским классическое бендеровское "Делайте взносы, господа!". После чего совершила небольшой - на 40 тыс. долларов - шопинг на роскошной авеню Монтень. А затем и ее супруг-юморист впервые за почти год сменил нестиранную футболку на более-менее чистый свитер и отправился на гастроли аж за океан, где даже имел некоторый успех.
Американский сатирический сайт Babylon Bee иронизировал: "Зеленский был замечен с колокольчиком и красным ящиком для пожертвований у входа в Капитолий".
Сенаторы и члены Палаты представителей велят своей свите подкинуть попрошайке мелочишки, стараясь при этом попасть в объективы телекамер.
Куда более серьезный The Washington Post также не скрывал иронии:"Украинский лидер снова возбудил мир своей зеленой военной формой и армейскими берцами".
Издание подсчитало: в своем выступлении в Конгрессе украинский президент употребил слово "победа" 11 раз. И всего один раз использовал его в ходе пресс-конференции в Белом доме (после встречи с президентом Байденом).При этом сам Байден не использовал это слово ни разу. Да и встретил мистера "Дайте грошай" на лужайке Белого дома - там, где обычно выгуливает собак.
Союзное государство Беларуси и России не нуждается ни в американской косточке, ни, тем более, в печеньках. Ибо преследует совершенно иную цель - благополучие наших народов. И точно знает, что Запад - это место заката. И никак иначе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов