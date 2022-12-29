Экономика - концентрированное выражение политики. Отчего же политика все чаще концентрируется против экономики?

Укрепление белорусско-российского интеграционного сотрудничества не просто продолжается, а переживает очередной звездный час. Александр Лукашенко на днях посетил с рабочим визитом Россию, причем начал поездку с посещения Звездного городка. 26-27 декабря в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит глав государств СНГ. Ранее, 19 декабря, состоялся визит Владимира Путина в Минск, а уже 23 декабря Совет Федерации России ратифицировал договор между нашими странами об общих принципах взимания косвенных налогов. Договор предусматривает гармонизацию налогового законодательства обеих стран в сфере налогового администрирования, создание Наднационального налогового комитета, а также предоставление Россией Беларуси ежемесячных бюджетных трансфертов, сумма которых составляет порядка 610 млн долларов ежегодно.

И это лишь малая крупица большого и многогранного процесса союзного госстроительства, конечная цель которого - повышение уровня благосостояния наших народов. Но благая цель не всем по нутру. И об этом - новый выпуск программы "Площадка".

Под занавес 2022 года Путин посетил Беларусь, Лукашенко - Россию. Логика налицо: две страны - одна экономика. Благие замыслы союзной интеграции - не только прилив энтузиазма, но и пример для подражания.

Еще бы! Ни этой программы, ни дневного эфира целиком не хватит, чтобы перечислить все достижения союзной интеграции.Напомним лишь самые основные.

Не удивительно, что Союзное государство - пример для подражания. Но не только пример. Это еще и объект откровенной зависти. Прежде всего - в странах коллективного Запада. Оценки минской встречи зарубежной печатью говорят сами за себя.

Французская газета Le Figaro: "Беларусь куда более автономна в союзе с Россией, чем Франция - в альянсе с США".

Судьбоносными считает минские переговоры и хорватская Advance: "Нынешняя встреча очень важна, а насколько - мы узнаем уже скоро".

И даже японская Nihon Keizai через два для после минской встречи вдруг прозрела: "Четкое исключение российских (читай - и белорусских) удобрений из санкционного списка и облегчение их экспорта будет способствовать увеличению производства продовольствия во всем мире".

Забавно, но активизация контактов белорусского и российского лидеров, пекущихся о благосостоянии своих народов, стала примером для подражания и их южного антипода. Сперва украинская "жинка номер один" слетала в Париж, где отработала давно ставшее бандеровским классическое бендеровское "Делайте взносы, господа!". После чего совершила небольшой - на 40 тыс. долларов - шопинг на роскошной авеню Монтень. А затем и ее супруг-юморист впервые за почти год сменил нестиранную футболку на более-менее чистый свитер и отправился на гастроли аж за океан, где даже имел некоторый успех.



Американский сатирический сайт Babylon Bee иронизировал: "Зеленский был замечен с колокольчиком и красным ящиком для пожертвований у входа в Капитолий".



Сенаторы и члены Палаты представителей велят своей свите подкинуть попрошайке мелочишки, стараясь при этом попасть в объективы телекамер.



Куда более серьезный The Washington Post также не скрывал иронии:"Украинский лидер снова возбудил мир своей зеленой военной формой и армейскими берцами".

Издание подсчитало: в своем выступлении в Конгрессе украинский президент употребил слово "победа" 11 раз. И всего один раз использовал его в ходе пресс-конференции в Белом доме (после встречи с президентом Байденом).При этом сам Байден не использовал это слово ни разу. Да и встретил мистера "Дайте грошай" на лужайке Белого дома - там, где обычно выгуливает собак.