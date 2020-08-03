Экономика, политика, приоритеты в развитии страны. Чего ждут от Послания Президента?

Итак, Послание-2020 будет точно особенным, а его тезисы так или иначе затронут укрепление суверенитета государства. Именно такие комментарии можно было услышать в эти дни в разных уголках Беларуси.





Это, бесспорно, знаковое политическое событие, его также называют дорожной картой развития государства. Иными словами: Послание - это программный документ для страны.



Место проведения - новое. Обычно это Овальный зал Дома правительства, завтра же гостей ждет Дворец Республики. Тоже, кстати, знаковый объект. После избрания на пост Президента белорусский лидер не смог остаться равнодушным к судьбе полузаброшенного долгостроя в центре столицы. Так начала писаться новая история этого монументального объекта, впрочем, как и история современной Беларуси, которая укрепляла свою независимость, а также имидж молодого государства в центре Европы. Какие задачи и цели стоят перед страной сегодня? И как менялись приоритеты за годы нашего суверенитета? Алеся Высоцкая заглянула в историю и собрала мнения об ожиданиях завтрашнего дня.





Президент:В центре Европы создали свою страну, стабильную и очень красивую



По главным тезисам можно судить, чем живет страна и какие проблемы наиболее актуальны для народа. Из анализа посланий разных лет несложно понять: если еще 12 лет назад акцент был на внешней политике, месте государства на карте мира, наших взаимоотношениях с Западом, то в последние годы выступления Президента строятся на экономике и социальном развитии. И непременно в центре политики - человек.

Послание определяет векторы развития экономики

Каждый год становился знаковым для определенной сферы. К примеру, в 2001 г. Президент акцентировал внимание промышленников на инновациях, связи науки с производством, на инвестициях. Экономике необходимо было новое дыхание, а товарам - конкурентоспособность на рынке. А в 2005 стартовала программа возрождения села. Именно из Послания в свое время белорусы узнали об агрогородках. А сегодня это новый облик современной деревни.

Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

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"Я бы сказал, что для Президента всегда важно качество жизни человека, благосостояния народа. Нам есть чем гордиться, мы даже в период пандемии не потеряли экономику. Я уверен, что Президент расскажет и об отношениях с Россией, Западом, будет говорить о наболевшем. Это всегда происходит, когда Президент обращается к народу".





Послание объявляло о глобальных проектах для страны

Из посланий мы узнавали и о масштабных стройках, и о глобальных проектах. Так, например, в 2002 г. Глава государства объявил о возведении Национальной библиотеки, в 2004 - о запуске белорусской Кремниевой долины. А в 2007 строительство собственной АЭС казалось фантастикой. Сегодня все это -достояние народа. Сделано! И АЭС запустят вот-вот.

Тезисы по внешней политике тоже за историю посланий приобрели новую окраску, говорит Андрей Савиных. Теперь они больше с упором не на политику, а на экономику. Депутата с большим багажом дипломатической работы мы встретили прямо в его округе перед встречей с избирателями.

Андрей Савиных, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

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В начале 90-х Президент предложил концепцию многовекторной внешней политики. Это был ответ на глобализирующийся мир, который ориентировал нас на установку и развитие контактов с многочисленными субъектами международной деятельности: иностранными государствами, международными организациями. Это, в общем-то, был адекватный процесс, который обеспечивал благоприятные внешние условия для экономического развития страны. Но сегодня мы видим, что глобальные процессы уступают место формированию многополярного мира. Меня очень интересует взгляд Президента на то, как это может повлиять на внешнеполитическую доктрину Республики Беларусь в ближайшее время"

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Успешная экономика дает развитие социальной сфере

Модернизированная экономика дает возможность подтянуть социальную сферу. Какими будут дальнейшие шаги - этот вопрос часто звучит в трудовых коллективах, рассказывает нам сенатор Елена Зябликова. Она возглавляет все профсоюзы Борисовского района. Знает цену поддержки государства. Приехала из России. За 35 лет родиной стала Беларусь.

Елена Зябликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

: "Я отстаиваю интересы человека труда. И сегодня мы говорим о том, что наша экономика должна динамично развиваться. Это новые технологии, новые круги развития, но ничто невозможно без человека. Сегодня каждый человек должен быть уверенным в завтрашнем дне. Что он не останется без работы, что будет возможность честно заработать свои деньги".





Государство для народа - тезис, актуальный во все времена



Социальная модернизация белорусского общества - весомая часть посланий последних лет. И тезис "государство для народа"актуален, рассуждает парламентарий молодого поколения Сергей Клишевич.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Каждый год -стратегия, тактика работы страны на целый год, а в этом году – не только на год, а на ближайшую пятилетку. Один из таких посылов витает в воздухе, и Президент не раз говорил. Это внесение изменений в наш основной закон. Сегодня такие изменения назрели. Как будет происходить, кто их будет вносить? Как к этому вопросу привлечь самые широкие круги нашего общества, для того чтобы наша новая конституция отвечала современности?"

Как депутат Светлана Любецкая ждет от Послания постановки задач как в экономике, так и во внешней политике, в обеспечении нацбезопасности, которая затрагивает все ключевые сферы -от демографии до обороны.

Светлана Любецкая, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

: "Меня интересует важная и острая тема -экономика, заработная плата, занятость. Следовательно, и вопросы, связанные с этим: развитие бизнеса, государственное управление, социальная политика. Если сказать, как юриста, то меня очень волнуют вопросы и посылы, которые будут заданы в развитии фундаментальных правовых основ, развитии цифровой экономики. Т. е. внедрение информационных технологий во все сферы жизни. Как преподавателя вуза меня интересуют вопросы дальнейшего развития образования и науки".





Здоровье белорусов всегда в центре внимания Президента

Послание разбирают на цитаты. И для СМИ, не только белорусских, как правило, появляются десятки информповодов для статей. В разные годы их много было и по медицине, говорит доктор медицинских наук и народный избранник.

Людмила Макарина-Кибак, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

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"Самое главное для Президента - это здоровье народа. Конечно же, будет говорить об эпидемической ситуации. Здравоохранение достойно вынесло этот удар. Будут поставлены задачи"

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