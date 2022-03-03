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Экономист Максим Чирков: У Беларуси и России достаточно сил пережить санкции
Западные санкции не более, чем попытка укрепить «проект Анти-Россия». По мнению российского экономиста Максима Чиркова, наказать с помощью экономических методов у санкционеров получится, в первую очередь, самих себя, а до каких пор Запад продолжит стрелять себе в ногу, остается только догадываться. Во времена геополитического шантажа у Беларуси и России достаточно сил выстоять, в отличие от остальных участников санкционного противостояния.
Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ, политолог (Россия):
На сегодняшний момент понятно, что страны Запада пытаются, по крайней мере, повлиять на экономику России, ну и Союзного государства, безусловно, с помощью экономических методов. Запас устойчивости, запас прочности экономики и Белоруссии и России достаточен, и мое мнение, что даже вот в таких непростых условиях нужно работать и прагматично подходить к той ситуации, которая сложилась. У нас есть большой внутренний рынок, у нас есть огромное количество наших друзей и постоянных экономических партнеров по всему миру, странами Запада не ограничиваемся, европейскими странами в наших деловых контактах. Поэтому, как мне кажется, перспективы есть. Сложности, конечно, уже и сейчас чувствуются, и дальше будут ощущаться, но прагматичный подход, так сказать, нужно работать с теми вызовами, с которыми мы столкнулись. Когда немножко геополитика отойдет на второй план, мы увидим, что в общем-то ситуация начнет выравниваться, ну хотя опять же, быстрого восстановления, мы, наверное, не увидим, как после любого кризиса. Но во всяком случае, когда уйдет основная причина того, что происходит сейчас в экономике, начнется такая стабилизация, и мы все-таки будет находить возможности взаимодействия.
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