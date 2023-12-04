Экономист: сотрудничество Беларуси и России в наукоемких отраслях обеспечивает технологический суверенитет СГ

Он напомнил, что нелегитимное внешнее давление со стороны Запада, с которым столкнулись Беларусь и Россия, активизировало углубленную кооперацию в различных отраслях. И в первую очередь в промышленности. "Сегодня промышленная кооперация и импортозамещение в сложившихся условиях - жизненно важный вопрос. Цель санкций - экономическая изоляция наших стран, возможность остановки отдельных производств, деятельность которых в значительной мере зависит от зарубежных технологий, импортного оборудования и комплектующих. Поэтому ставка на свои силы в сложившихся условиях крайне важна. За последние годы Союзное государство сохранило и значительно расширило свои компетенции в ряде высокотехнологичных отраслей", - добавил он.