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Экономист: сотрудничество Беларуси и России в наукоемких отраслях обеспечивает технологический суверенитет СГ
Плодотворное взаимодействие Беларуси и России в наукоемких отраслях надежно обеспечивает технологический суверенитет Союзного государства. Такое мнение высказал доктор экономических наук Валерий Байнев, сообщает БЕЛТА. "Беларусь и Россия активно взаимодействуют в наукоемких отраслях. Например, совместные технологические достижения способствуют преодолению зависимости отечественной авиаотрасли от западных комплектующих и надежно обеспечивают технологический суверенитет Союзного государства", - отметил Валерий Байнев.
Он напомнил, что нелегитимное внешнее давление со стороны Запада, с которым столкнулись Беларусь и Россия, активизировало углубленную кооперацию в различных отраслях. И в первую очередь в промышленности. "Сегодня промышленная кооперация и импортозамещение в сложившихся условиях - жизненно важный вопрос. Цель санкций - экономическая изоляция наших стран, возможность остановки отдельных производств, деятельность которых в значительной мере зависит от зарубежных технологий, импортного оборудования и комплектующих. Поэтому ставка на свои силы в сложившихся условиях крайне важна. За последние годы Союзное государство сохранило и значительно расширило свои компетенции в ряде высокотехнологичных отраслей", - добавил он.
Доктор экономических наук обратил внимание, что интеграция с Россией приносит свои плоды. Белорусская технологическая база и российские производственные и природные ресурсы являются мощным тандемом для освоения новых видов продукции и условием полной экономической независимости. "Развитие интеграционных процессов в сфере высоких технологий, совместная поддержка науки и производственной базы способствуют росту конкурентоспособности белорусских и российских высокотехнологичных решений на мировом рынке технологий и инноваций, а также успешной реализации проектов импортозамещения в Союзном государстве", - резюмировал Валерий Байнев.
Фото: БЕЛТА