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Экономист Юрий Атаманюк: Страны ЕС не заинтересованы в санкциях

Сегодня главное - сохранить экономическую независимость Беларуси. Введение санкций чреваты серьезными финансовыми потерями для каждой из сторон конфликта. В этом убежден экономист Юрий Атаманюк. По словам украинского эксперта, такие меры не будут на руку странам ЕС по нескольким причинам ( подробности в видео).

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