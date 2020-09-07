Экономист Юрий Атаманюк: Страны ЕС не заинтересованы в санкциях

Сегодня главное - сохранить экономическую независимость Беларуси. Введение санкций чреваты серьезными финансовыми потерями для каждой из сторон конфликта. В этом убежден экономист Юрий Атаманюк. По словам украинского эксперта, такие меры не будут на руку странам ЕС по нескольким причинам ( подробности в видео).