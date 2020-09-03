Экономист Юрий Атаманюк: Украина - не лучший советчик Беларуси в нынешней ситуации

О событиях в нашей стране сегодня высказываются различные мировые СМИ. Комментарии и оценки происходящего порой даются в собственных интересах. И тут Украина - не лучший советчик, а подсказки, как жить дальше, должна держать в нынешней ситуации при себе. Такое мнение выразил в интервью украинским журналистам генерал-майор налоговой полиции Украины, экономист Юрий Атаманюк.