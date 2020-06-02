Экоотдых: дом на воде и хостел из соломы в Узденском районе

Единственный в своем роде дом на воде и первый в Беларуси хостел из соломы. Такие необычные варианты проживания предлагают туристам в Узденском районе. Специально к летнему сезону загородные туристические комплексы разработали экологические виды отдыха на разный бюджет. Большим спросом (особенно для отдыха ввыходные) пользуется так называемый хаус-боат на берегу озера Лоша. Дом построен из деревянных элементов, которые собираются в согнутую конструкцию. Технологию придумали и запатентовали белорусские архитекторы.



