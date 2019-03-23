Экопроект "Парк семейных деревьев" стартовал в Беларуси

Первые сто кленов и лип высажены в Заводском районе Минска.



В акции приняли участие молодые и многодетные семьи, активные жители района. Каждый из них получил карту нового парка, на которой отмечено дерево и семья, которая его посадила. Территории для новых зеленых объектов определены по всему городу. К слову, сегодня новая семейная аллея появилась и в Новополоцке. К зеленой акции присоединились более 60 человек. Подобные парки появятся еще в Орше и Витебске.



Семейные парки и аллеи появятся в каждом регионе Беларуси. Желающие в честь бракосочетания, рождения ребенка и других важных поводов смогут посадить там свое дерево. Рядом с ним можно будет установить табличку с генеалогическим древом семьи.