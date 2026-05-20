Экотрафик в Минске: какие направления велоинфраструктуры появились в столице

Экотрафик Минска рисует комфортные маршруты на карте. В этом сезоне центральную велодорожку столицы продлили до пляжей Минского моря. Это плюс к мобильности зеленых видов транспорта накануне старта туристического сезона. Оценят маршрут и минчане, и гости столицы.

Игорь Сущенко, инструктор по обучению езде на моноколесе:

"Я поймал себя на мысли о том, что велодорожка продолжается по всему Минску, а сейчас она выходит за пределы города. Соответственно, мы получаем новые локации. Покрытие замечательное. Колесо не чувствует никаких ям, и ты просто получаешь удовольствие".

Домчать до Минского моря можно на одном дыхании и самой высокой передаче. Экотрафик к водной глади и дополнительную велодорожку, вымощенную плиткой длиной в 2,5 км, уже успели оценить минчане на велосипедах, самокатах и сигвеях.

Еще одна премьера этого "велолета" в Минске - дорожка вдоль Слепянской водной системы. Маршрут протяженностью 12 км сейчас в парковой зоне выкладывают плиткой. Следующим этапом будет нанесение разметки, а после - ввод в эксплуатацию.

Теперь центральная минская велодорожка в длину составляет уже около 30 км. В каждом районе постепенно обустраивают свои экологические маршруты. В парках и скверах делят тротуары для комфорта велосипедистов и пешеходов, понижают бордюры и создают места для отдыха.

За соблюдением ПДД и безопасностью следят инспекторы ГАИ. Контроль ведут как в ходе рейдовых мероприятий, так и онлайн с помощью умных камер видеофиксации. Штраф за езду по проезжей части и за передвижение по пешеходной зоне, неспешивание на переходе или превышение допустимой скорости в 25 км/ч может быть серьезный - до 900 рублей.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Госавтоинспекция традиционно с наступлением теплых погодных условий в городе Минске осуществляет контроль за уязвимой категорией участников дорожного движения - пользователи транспортных немеханических средств персональной мобильности. Активно применяем средства республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Ее функционал расширяется, количество видеокамер увеличивается".