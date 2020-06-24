Экотуризм развивают в Воложинском районе

Понаблюдать за нидерландским табуном и узнать, где токуют глухари - птицы на грани исчезновения. Экологический вид туризма активно развивается в Воложинском районе, в заказнике "Налибокский". Всего за несколько часов прогулки туристам рассказывают не только о флоре одного из самых больших лесных массивов Восточной Европы. Если повезет, увидеть можно даже зубров, краснокнижных птиц и тарпановидных лошадей, которые были безвозмездно переданы заказнику коневодами из Нидерландов.



