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Экотуризм развивают в Воложинском районе

Понаблюдать за нидерландским табуном и узнать, где токуют глухари - птицы на грани исчезновения. Экологический вид туризма активно развивается в Воложинском районе, в заказнике "Налибокский". Всего за несколько часов прогулки туристам рассказывают не только о флоре одного из самых больших лесных массивов Восточной Европы. Если повезет, увидеть можно даже зубров, краснокнижных птиц и тарпановидных лошадей, которые были безвозмездно переданы заказнику коневодами из Нидерландов.

Редкий вид глухарей разводят в заказнике "Налибокский"

Также в заказнике существует первый и пока единственный питомник по разведению редкой лесной птицы - глухарей Майера. Этот вид был под угрозой исчезновения. Но недавно у налибокских глухарей случилось пополнение. На свет появилось больше 20 птенцов.

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