Экоярмарка собрала сегодня в Минске любителей натуральных продуктов

Свои товары предложили около тридцати владельцев частных подворий со всех регионов страны. Горожанам предлагают овощи, рыбу, мясо, кондитерские изделия, сувениры ручной работы, мед и даже органическую косметику. Все продукты прошли контроль качества, это обязательное условие для реализации продукции. Также в течение всего дня проходят кулинарные мастер-классы и дегустации, работают интерактивные зоны.



Отметим, экоярмарка не последняя в этом году. Сделать запасы натуральных продуктов на зиму горожане смогут до конца октября.